Bon plan : un trio de VPN brade ses prix ce soir 🔥

En 2020, les VPN sont reconnus comme Ă©tant des logiciels efficaces pour protĂ©ger sa vie privĂ©e. Ils chiffrent vos donnĂ©es sur internet (historique de connexion, etc) et ils changent votre localisation de manière virtuelle, ce qui vous donne accès Ă de très nombreux avantages. Outre l’anonymat, ils permettent aussi de regarder des sĂ©ries animĂ©es du Japon ou d’aller sur Facebook sur votre lieu de travail.

Peu importe l’utilisation que vous comptez faire du VPN, nous avons sĂ©lectionnĂ© pour vous 3 offres spĂ©ciales Ă saisir – vite. CyberGhost, Surfshark ou NordVPN sont parmi les Ă©diteurs les plus premium du marchĂ©. Quand on souscrit Ă un VPN, il faut que la sĂ©curitĂ© soit au coeur de l’activitĂ©, et ces 3 acteurs le dĂ©montrent. Vous serez pleinement tranquille avec eux. Ces offres spĂ©ciales sont inĂ©dites, mieux vaut s’en emparer au plus vite.

CyberGhost officialise une offre flash

Le VPN CyberGhost met en avant une offre spéciale aujourd’hui qui vous permet d’obtenir ce logiciel à un prix défiant toute concurrence. Avant de vous parler de cette offre, faisons un point sur ce qu’offre ce VPN.

Rappelons qu’un VPN est un logiciel qui vous permet de chiffrer votre connexion et de changer votre adresse IP, afin de simuler votre présence dans un autre pays. De cette manière, vous allez pouvoir contourner la géo-restriction qui vous empêche par exemple de regarder des chaînes TV étrangères lorsque vous êtes en France.

CyberGhost fait partie des meilleurs pour plusieurs raisons. La première étant qu’il possède plus de 6000 serveurs qui sont répartis dans 89 pays. Cela signifie que peu importe l’endroit où vous vous trouvez sur la planète, vous aurez toujours une connexion à la fois rapide et stable et surtout un large choix de pays auxquels se connecter.

Ce VPN vous donne aussi la possibilitĂ© de connecter 7 appareils en mĂŞme temps, ce qui vous permet de protĂ©ger tous vos appareils : ordinateur, tablette, smartphone. Vous pouvez mĂŞme en faire profiter vos proches si vous n’utilisez pas 7 appareils Ă©lectroniques. Au total, ce sont plus de 10 millions d’utilisateurs qui utilisent la solution de CyberGhost au quotidien.

L’offre Ă©clair de CyberGhost vous permet de profiter de ce VPN pour seulement 2,75 euros par mois, si vous optez pour l’abonnement de 18 mois, alors que le prix de l’abonnement mensuel sans rĂ©duction vaut 12,99€. Vous bĂ©nĂ©ficiez ainsi de 79% de remise pour une protection totale pendant 18 mois, qui vous revient Ă un prix total de 49,5 € seulement.

En plus de cela, CyberGhost vous propose 45 jours de garantie, afin de vous permettre de pouvoir l’utiliser en toute sérénité. Rendez-vous sur leur site pour profiter de cette offre flash.

Surfshark est le VPN le moins cher

Si vous recherchez un VPN avec un excellent rapport qualité prix, Surfshark sera la meilleure option. Avant de parler de la promotion du jour de ce VPN, regardons les fonctionnalités qu’il avance.

Si Surfshark se différencie sur un point en particulier, c’est le nombre de connexions simultanées qu’il vous offre. Alors que les autres VPN proposent généralement 5 à 10 connexions, celui-ci n’a aucune limite.

Cela signifie que vous pouvez connecter tous vos appareils, ceux de votre famille et ceux de vos amis, sans le moindre problème. Surfshark est donc une excellente option pour les personnes qui ont beaucoup d’appareils connectés ou qui veulent sécuriser les ordinateurs, tablettes et smartphones de toute leur famille.

Mais Surfshark ne vous offre pas uniquement un nombre de connexions simultanées sans limite, il vous assure aussi une excellente stabilité et vitesse lorsque vous surfez sur Internet, même s’il reste moins rapide que le meilleur VPN du marché, ExpressVPN.

Concernant son offre flash, il propose un abonnement facturĂ© en une fois 51,21 € pour 24 mois de protection. Cela vous permet d’obtenir ce VPN pour seulement 2,13 € mensuel Ă la place de 11,10 €, soit 81% de remise, ce qui en fait l’une des promotions les plus intĂ©ressantes.

En plus de cela, Surfshark ajoute 30 jours de garantie pour que vous puissiez le tester en toute tranquillitĂ©. En cas de doute, vous pouvez Ă©galement contacter le support client disponible tous les jours de la semaine, 24h / 24. Profitez de cette offre promotionnelle aujourd’hui en allant sur leur site via le bouton ci-dessous :

NordVPN et sa promotion du jour

Pour terminer ce top 3 des meilleurs bons plans concernant les VPN, nous vous présentons NordVPN qui, même s’il est un peu moins performant que les premiers que nous vous avons présentés, reste quand même l’un des meilleurs du marché.

Il faut savoir que NordVPN possède un réseau de plus de 5600 serveurs, ce qui le place juste derrière CyberGhost. Ils sont répartis dans 62 pays, ce qui vous permet de changer d’IP assez facilement. De plus, il a une bonne stabilité et vitesse, ce qui devrait vous permettre de surfer tranquillement.

Son principal point fort est sans aucun doute NordLynx, son protocole maison, qui vous permet de vous connecter plus rapidement et d’améliorer votre débit.

Concernant sa promotion du jour, le géant NordVPN vous propose son abonnement de 2 ans à -68 %, facturé en une fois 79,21 €. Cela vous permet d’obtenir ce VPN pour seulement 3,30 € par mois.

NordVPN ajoute aussi une garantie de 30 jours, que vous pouvez appliquer simplement en envoyant un mail au service client. N’attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle en vous rendant sur leur site officiel.

