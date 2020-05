Bon plan VPN : 3 offres inédites pour les French Days (à prix cassé)

Actuellement, des centaines de millions d’internautes dans le monde ont équipé leurs appareils connectés d’un Virtual Private Network (VPN). Il faut dire que les applications VPN présentent de nombreux avantages : navigation privée, contournement des blocages sur internet, téléchargement anonyme et accès à de nombreuses plateformes de streaming.

Si vous n’avez pas encore de VPN, c’est le bon moment pour souscrire à une offre. Pour les French Days, les VPN CyberGhost, Private Internet Access et Surfshark offrent de très belles réductions sur leur abonnement qui tombent sous la barre des 3€ / mois.

CyberGhost, offre exclusive pour Presse-citron

Notre offre préférée est celle de CyberGhost. Cet excellent VPN aux plus de 6 000 serveurs dans 89 pays casse les prix avec une offre exclusive pour les lecteurs de Presse-citron. Attention, celle-ci ne dure plus que quelques heures.

Nous sommes parvenus à obtenir une réduction sur l’abonnement 1 an en plus, 6 mois offerts (soit 18 mois). Cette dernière tombe alors à seulement 49,5€ pour 18 mois, soit à peine 2,75€ par mois. À l’heure actuelle, c’est assurément la meilleure offre du marché. Vous n’aurez pas besoin de vous engager sur 3 ans et dépenser 111€ comme c’est le cas chez NordVPN afin de bénéficier de bas prix mensuels.

Pour moins de 50€, vous aurez l’un des meilleurs VPN du moment et la possibilité de regarder la catalogue US de Netflix, télécharger vos torrents sans risque ou encore débloquer absolument tous les sites et les applications censurées.

CyberGhost accompagne cette offre d’une période de test « satisfait ou remboursé » de 45 jours afin de tester par vous-même son service. Si vous n’êtes pas convaincus, vous pourrez demander votre remboursement à tout moment. Pour découvrir ce VPN, c’est par ici :

Private Internet Access, 2,66€ par mois

Le VPN Private Internet Access profite des French Days pour proposer une remise de -77% à ses nouveaux clients sur son abonnement 12 mois. Pour marquer le coup, le fournisseur ajoute deux mois d’abonnement gratuits supplémentaires. En tout, vous devrez seulement payer 37€ en une fois et vous pourrez profiter de votre VPN pendant 14 mois en illimité, ce qui revient à 2,66€ / mois.

Pour vous prouver que c’est une offre extraordinaire, sachez que normalement l’abonnement mensuel de ce VPN coûte 11,69€ / mois. Les économies sont énormes.

La générosité de ce fournisseur ne s’arrête pas là. Votre unique compte vous permettra d’installer le VPN sur dix appareils (ordinateur, smartphone et tablette). Bien sûr, vous pourrez activer votre VPN en même temps sur tous ces supports si vous le désirez. Votre famille ou vos amis proches pourront également en profiter !

Cette promotion comprend une garantie de remboursement de 30 jours, si bien que vous pourrez vous engager sereinement en prenant le temps de tester l’application. En testant intégralement le VPN Private Internet Access, nous avons été séduits par sa simplicité d’utilisation et ses fonctionnalités avancées qui allient sécurité et anonymat.

Ce VPN est idéal pour une utilisation quotidienne car il chiffre votre trafic web et vous offre une navigation privée. En l’installant sur votre smartphone, vous bénéficierez d’une connexion sécurisée même quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public.

Private Internet Access ravira également les adeptes du streaming. Avec près de 3300 serveurs dans 46 pays, il peut vous permettre d’obtenir une adresse IP américaine, anglaise, française, belge, suisse, italienne et plein d’autres encore. Vous pourrez ainsi accéder à de nombreux programmes uniquement disponibles dans ces pays. Il contourne également les restrictions qui s’appliquent dans les pays qui pratiquent la censure sur internet (Chine, pays du Moyen-Orient et d’Afrique).

Ce VPN s’adapte également très bien au téléchargement puisqu’il offre une bande passante illimitée et des serveurs adaptés au P2P. De nombreux utilisateurs ont recours à ce VPN pour se protéger lors du torrenting.

Surfshark VPN, la pépite à 1,79€

Enfin, la troisième offre VPN très intéressante pendant ces French Days est celle de Surfshark. Cet excellent VPN est le plus abordable des 3 d’un point de vue prix mensuel. En effet, avec sa réduction de 82% sur son abonnement 2 ans, son prix chute à seulement 1,79€ / mois. Avec un tel prix, vous ne prenez vraiment aucun risque à tester ce fournisseur.

Surfshark, c’est plus de 1700 serveurs dans 63 pays avec un nombre illimité de connexions simultanées. Cela signifie que vous pourrez l’utiliser en même temps sur autant d’appareils que vous souhaitez.

Évidemment, Surfshark est compatible sur tous vos appareils que ce soit smartphone, ordinateur ou tablette. Vous pourrez enfin naviguer sur internet de manière anonyme et sécurisée et ce, pour moins de 2€ par mois.

Là aussi, une période satisfait ou remboursée est à votre disposition afin de découvrir le VPN Surfshark sans risque. Vous aurez 30 jours pour demander un remboursement si vous n’êtes pas convaincus par ses services.

