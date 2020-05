Forfait mobile : RED by SFR, baisse brutale des prix ce vendredi 🔥

Depuis la fin de ce confinement, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont Ă©tĂ© assez timides en matière de remise sur leur forfait mobile. RED by SFR continue lui de maintenir ses efforts pour sĂ©duire une clientèle française toujours plus large. En ce moment, et jusqu’Ă lundi soir, il met en avant une très belle offre sur un forfait illimitĂ© avec 60 Go de data. De mĂŞme, son forfait avec 100 Go de donnĂ©es est lui aussi Ă prix mini.

Avant de regarder le dĂ©tail de chaque forfait mobile, il faut savoir qu’une condition est imposĂ©e pour ĂŞtre Ă©ligible. Il faut obligatoirement ĂŞtre un nouveau client chez RED by SFR pour bĂ©nĂ©ficier de cette formule vraiment très spĂ©ciale. Par ailleurs, les clients historiques de SFR (qui est la maison-mère de RED by SFR) ne seront pas non plus Ă©ligibles Ă cette offre. Si tel est le cas, vous ne devriez pas hĂ©siter et foncer sur ce deal.

RED by SFR, forfait mobile excellent

Il n’aura mĂŞme pas fallu 10 ans pour que RED by SFR se positionne comme la rĂ©fĂ©rence sur le forfait mobile. Depuis plusieurs annĂ©es, c’est lui qui initie toutes les vagues de promotions. GĂ©nĂ©ralement, ses rivaux essaient de suivre tant bien que mal en rĂ©pondant Ă ses offres cassĂ©es. Il se distingue non seulement sur le prix archi-compĂ©titif, mais aussi sur la flexibilitĂ© de son forfait.

Ce week-end, il illustre encore parfaitement son statut de leader avec une très belle offre sur son forfait mobile illimitĂ© avec 60 Go. En l’occurrence, il propose les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data Ă 12€ par mois. C’est 20% de moins que le tarif classique (15€ par mois) qui est dĂ©jĂ considĂ©rĂ© comme excellent.

Pour ceux qui consomment Ă©normĂ©ment de data (streaming, vidĂ©o…), il y a une seconde offre qui pourrait vous sĂ©duire. RED by SFR propose un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 100 Go de data pour 16€ mensuel. LĂ encore, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com offre une rĂ©duction de 20% par rapport au prix habituel (20€). C’est une belle affaire, en sachant qu’il est aussi le moins cher pour une telle quantitĂ© de donnĂ©es.

Quel que soit le forfait mobile que vous choisirez chez RED by SFR, sachez qu’il est sans engagement de durĂ©e. Vous n’ĂŞtes donc jamais bloquĂ©s chez lui, vous avez toujours la libertĂ© d’aller voir ailleurs si vous trouvez mieux. Cela dit, avec les offres du moment, il est peu probable que cela n’arrive. A noter que l’application SFR TV est offerte pour toute nouvelle souscription chez l’opĂ©rateur.

Par ailleurs, il faut savoir que ce forfait n’est pas Ă un prix rĂ©duit seulement pour les 6 ou 12 premiers mois – comme c’est le cas chez les concurrents. RED by SFR a promis de ne pas « doubler les prix au bout d’un an », comme le font ses homologues. Autrement dit, si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un abonnement dans la durĂ©e, vous serez tranquille avec lui. Notre avis sur RED by SFR est très positif, le rĂ©seau d’antennes physiques de SFR permet de couvrir une archi-majoritĂ© du territoire.

Sachez qu’avec ce forfait mobile, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi de 8 Go de data dans l’Union EuropĂ©enne. Pour ceux qui voyagent rĂ©gulièrement aux États-Unis, au Canada ou encore en Suisse, RED by SFR a une option « internationale » pertinent. Vous pouvez profiter de 15 Go de donnĂ©es internet par mois dans cette rĂ©gion Ă©largie pour un supplĂ©ment de 5€ par mois. C’est une bonne solution pour avoir le plus de souplesse possible, sans s’inquiĂ©ter d’ĂŞtre bloquĂ© Ă l’Ă©tranger.

Une box internet vraiment au sommet

Si nous devions vous conseiller une box internet en ce moment, celle de RED by SFR est encore une fois au top. Il suffit vraiment de la comparer avec toutes les autres sur le marchĂ©, le constat sera le mĂŞme que pour le forfait mobile. Par dĂ©faut, c’est une box qui vient sans engagement et dont le prix ne sera pas doublĂ© au bout d’un an – ce qui est dĂ©jĂ unique sur ce marchĂ©.

Il faut savoir que les box internet sont toujours assez opaques, et parce que les clients ont du mal Ă en changer. Cela dit, avec l’offre actuelle chez RED by SFR, vous pouvez facilement diviser votre facture par deux. Jusqu’Ă lundi soir, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la Fibre avec le Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois.

Comme pour le forfait mobile, cette box vient avec une option en plus. C’est aussi la possibilitĂ© d’ajouter un dĂ©codeur TV avec 35 ou 100 chaines en plus. Cette option est facturĂ©e 2€ par mois pour 35 chaines, et 4€ par mois pour 100 chaines TV. Si vous n’avez pas de tĂ©lĂ©viseur chez vous et que cela ne vous intĂ©resse pas, vous pouvez vous en passer. Ce menu « à la carte » est vraiment très apprĂ©ciĂ© chez RED by SFR qui ne met pas les offres dans des formules fixes.

En temps normal, cette offre coĂ»te 36€ par mois, l’Ă©conomie est gigantesque. Cerise sur le gâteau, le premier mois est offert et RED by SFR rembourse jusqu’Ă 100€ de frais de rĂ©siliation chez un concurrent. Bref, vous ĂŞtes gâtĂ©s mais il faudra ĂŞtre très vif pour souscrire Ă cette offre. Ce week-end, l’opĂ©rateur fait de vrais efforts sur sa box et sur son forfait mobile, c’est indĂ©niable.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile et la box, c’est par ici :

