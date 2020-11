Bon plan VPN : CyberGhost rechute avec son offre à 2€ 🔥

Internet offre aujourd’hui énormément d’avantages. Il est désormais possible de faire absolument tout grâce à cet outil utilisé par des dizaines de millions d’internautes en France. Afin d’en profiter encore plus, nombreuses sont les internautes qui utilisent un VPN sur leurs appareils connectés.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est un logiciel qui permet de chiffrer les données et de changer l’adresse IP de l’utilisateur. Grâce à ces 2 compétences, il offre énormément d’avantages comme par exemple le contournement des géo-blocages, la protection sur les Wi-Fi non sécurisés ou encore l’anonymat sur le web.

L’un des meilleurs fournisseurs de VPN, CyberGhost, affiche actuellement une offre jamais vue à seulement 2,00€ par mois pendant 39 mois. Une offre à saisir de toute urgence sur son site officiel puisqu’elle se termine déjà dans les heures à venir.

CyberGhost, un excellent VPN très complet

Parmi les (très) nombreux fournisseurs de VPN disponibles actuellement, CyberGhost sort vraiment son épingle du jeu. En effet, ce fournisseur de VPN fondé en 2011 a, en 9 ans, réussi à conquérir plus de 40 millions de clients à travers le monde. Partant initialement d’un VPN gratuit, il s’est ensuite 100% consacré à une offre payante, de grande qualité, pour répondre aux besoins des plus exigeants.

Le VPN de CyberGhost est extrêmement simple à utiliser afin de le rendre accessible au plus grand nombre, que ce soit sur ordinateur, tablette, smartphone ou même sur une Smart TV.

Fort de ses 9 ans d’ancienneté, il propose le plus vaste réseau avec plus de 6 800 serveurs répartis dans 89 pays. En vous connectant à l’un de ses serveurs, vous changerez automatiquement votre adresse IP (votre adresse IP réelle étant remplacée par celle du serveur VPN auquel vous êtes connecté) et vos données seront instantanément chiffrées. Dès lors, même votre FAI ne saura plus vous suivre.

Cela vous permettra non seulement de naviguer de manière totalement anonyme, mais également de débloquer n’importe quel site bloqué, de vous protéger ou d’accéder à des contenus géo-restreints. Vous voulez regarder la chaîne russe gratuite MatchTV qui diffuse énormément de sports ? Pas de souci ! Un clic et vous serez connecté à un serveur russe de CyberGhost VPN, vous permettant de débloquer la chaîne. Vous êtes à l’étranger et souhaitez continuer à regarder les chaînes françaises ? Connectez-vous à un serveur en France et toutes les barrières liées à la géo-restriction disparaîtront. Et tout cela, en un clic, sur tous vos appareils.

CyberGhost à seulement 2€ par mois (-83%)

Pour profiter de tous ces avantages, vous n’allez pas avoir à vous ruiner. En effet, CyberGhost affiche actuellement une promotion inédite à seulement 2€ par mois au lieu de 11,99€ sur son abonnement mensuel en temps normal. Pour rappel, certains concurrents directs (et de même qualité) sont autour des 6€ par mois, cette offre est vraiment exceptionnelle.

Cette offre est accessible sur son abonnement 3 ans, avec, en prime, 3 mois gratuits supplémentaires. Cela aboutit à un prix total de 78€ pour 39 mois, soit à peine 2,00€ par mois. A ce prix, il n’y a vraiment plus aucune raison d’hésiter. D’ailleurs, cette offre apparaît encore plus séduisante quand on sait qu’un seul abonnement à CyberGhost VPN permet de couvrir non pas 1, mais 7 appareils en même temps. Si on ramène le prix de l’abonnement à chaque appareil couvert, cela fait alors seulement 28 centimes d’euros par mois. Si vous n’avez pas besoin de tous les abonnements, rien ne vous empêche de le partager avec des membres de votre famille ou des amis.

Enfin, sachez que la formule 3 ans à CyberGhost VPN est accompagnée d’une garantie de remboursement de 45 jours. Si jamais vous étiez déçus, vous pourriez toujours demander un remboursement complet.

Pour saisir cette offre à seulement 2€, rendez-vous sur son site officiel ici :

