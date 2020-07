Bon plan VPN : ExpressVPN officialise une offre irrésistible 🔥

Les soldes d’Ă©tĂ© ont dĂ©marrĂ© il y a une semaine et nous recherchons quotidiennement les meilleures offres de produits et services pour vous. Aujourd’hui, c’est le gĂ©ant des VPN, ExpressVPN, qui est Ă l’honneur grâce Ă son deal très spĂ©cial. Alors qu’il est dĂ©jĂ très premium et qu’il ne fait que rarement des remises, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier en ce moment de 49% de rĂ©duction + 3 mois gratuits sur son abonnement 1 an.

Ce fournisseur de VPN vous permet par exemple de cacher vos activitĂ©s en ligne, de contourner la censure gĂ©ographique et de dĂ©bloquer Netflix US. D’un point de vue sĂ©curitĂ©, ExpressVPN est irrĂ©prochable. Il a rĂ©ussi Ă prendre l’ascendant sur ses rivaux avec plus d’une dizaine d’annĂ©es d’expĂ©rience. Pour en savoir plus son offre spĂ©ciale pour les soldes, c’est par ici :

DĂ©couvrir ExpressVPN

Que peut-on faire avec le VPN ExpressVPN ?

ExpressVPN est un fournisseur de VPN. Les VPN sont des logiciels informatiques que vous pouvez installer et utiliser sur ordinateur, tablette, smartphone, smart TV ou mĂŞme directement sur votre routeur. La simplicitĂ© d’utilisation du VPN ExpressVPN le rend accessible Ă tous et c’est d’ailleurs pour cela que nous l’avons classĂ© en première position de notre classement des meilleurs VPN.

Avec ce VPN, vous allez pouvoir profiter d’une sĂ©rie de prĂ©cieux avantages. En effet, ExpressVPN vous attribue une nouvelle adresse IP et chiffre vos donnĂ©es. Ainsi, vous pourrez faire Ă©normĂ©ment de choses avec ExpressVPN. Les 2 principales utilisations d’un tel service sont les suivantes :

1- Cacher son activité en ligne

Si vous ne voulez pas que les fournisseurs d’accès Ă internet (Free, Orange, SFR ou Bouygues) ne puissent voir et enregistrer vos activitĂ©s sur internet, un VPN comme ExpressVPN va vous ĂŞtre utile.

En effet, lorsque vous vous connectez Ă un serveur d’ExpressVPN – il en compte plus de 3 000 dans 94 pays – vous chiffrez automatiquement vos donnĂ©es, empĂŞchant tout acteur extĂ©rieur de tracer vos activitĂ©s en ligne. ExpressVPN ne garde aucune donnĂ©e, vous avez donc la garantie que lui-mĂŞme ne peut pas voir ce que vous faites avec son outil. Si vous souhaitez visiter des sites sans que personne ne puisse le savoir, vous avez enfin la solution.

En plus, le VPN vous rendant anonyme, vous pourrez tĂ©lĂ©charger n’importe quel type de fichier sans aucun risque.

2 – DĂ©bloquer du contenu

Adeptes de Netflix, Amazon Prime Video, OCS ou autres, vous avez certainement dĂ©jĂ entendu parler de gĂ©o-restriction. Ă€ cause de cette dernière, vous n’avez pas accès au mĂŞme contenu selon votre localisation. Une personne aux Etats-Unis ne peut pas visionner les chaines TV françaises car les droits de ces dernières sont limitĂ©s Ă la France. De mĂŞme, une personne en France ne peut pas voir le contenu amĂ©ricain, canadien, anglais ou allemand.

Or, avec un VPN comme ExpressVPN, vous allez pouvoir changer d’adresse IP et vous dĂ©placer « virtuellement » dans un autre pays. Lorsque vous ĂŞtes connectĂ© Ă internet en France, votre adresse IP est française. Avec ExpressVPN, vous pourrez vous connecter Ă un serveur dans un autre pays, ce qui cachera votre adresse IP rĂ©elle et la remplacera avec l’adresse IP du pays sĂ©lectionnĂ©. Vous aurez alors accès au contenu dans cette rĂ©gion.

S’abonner Ă ExpressVPN

Cette astuce est particulièrement pratique si vous avez par exemple un compte Netflix en France. En changeant votre adresse IP pour une IP américaine avec un VPN, vous allez pouvoir accéder au catalogue américain. Il en va de même pour les catalogues canadiens, anglais ou japonais, qui sont accessibles par le même principe. Selon nos analyses, ExpressVPN est aussi le meilleur VPN pour Netflix.

49% de réduction + 3 mois offerts chez ExpressVPN

ExpressVPN est de loin le meilleur VPN du marchĂ©. Il en existe aujourd’hui des centaines de diffĂ©rents sur le marchĂ©, mais ce fournisseur se dĂ©marque grâce Ă un niveau de sĂ©curitĂ© supĂ©rieur et des vitesses encore inĂ©galĂ©es. Ce sont ces 2 qualitĂ©s que les utilisateurs de VPN vont rechercher avant tout.

Alors oui, il existe des VPN (beaucoup) moins chers que ExpressVPN. Cependant, vous n’aurez pas du tout les mĂŞmes performances. Si vous voulez la crème de la crème, c’est le moment oĂą jamais de souscrire Ă ExpressVPN. En effet, pour ces soldes d’Ă©tĂ©, l’abonnement 1 an est Ă -49% avec 3 mois gratuits. Cela vous revient Ă 95€ pour 15 mois de tranquillitĂ© et la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de très nombreux avantages.

Notez qu’avec votre abonnement Ă ExpressVPN, vous pourrez protĂ©ger jusqu’Ă 5 appareils en mĂŞme temps. Aussi, pour si vous hĂ©sitez, sachez qu’ExpressVPN accompagne tous ses abonnements (1 mois, 6 mois ou 1 an) d’une garantie « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours. Cette dernière est sans aucune condition et vous pourrez ĂŞtre intĂ©gralement remboursĂ©s en envoyant un simple message au support client via le chat en ligne ou par email.

Pour souscrire à ExpressVPN et profiter de sa réduction spéciale soldes, rendez-vous sur son site ici :

S’abonner Ă ExpressVPN

Vous pouvez lire notre test et avis sur ExpressVPN si vous souhaitez en savoir davantage avant de passer Ă l’acte.