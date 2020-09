Bon plan VPN : Surfshark à prix cassé (pour une maxi sécurité)

Devenir anonyme sur Internet – et sans l’utilisation d’un VPN – est une mission impossible. De plus en plus plébiscités pour protéger les appareils des regards indiscrets, ces logiciels offrent bien plus qu’une confidentialité ultime et totale.

Contrairement à ceux que beaucoup pensent, les VPN sont largement abordables, aussi bien techniquement que financièrement. Ce sont environ un tiers des français qui font appel à un tel logiciel pour se protéger sur internet. Avec l’offre de Surfshark VPN, le prix tombe à environ 2€ par mois. Pour la sécurité sur internet, c’est le prix le plus abordable.

Pourquoi prendre le VPN Surfshark ?

Avant de vous expliquer pourquoi choisir Surfshark VPN et pas un autre, nous allons très rapidement vous expliquer ce qu’est un VPN. Un VPN est une application qui s’installe facilement et s’utilise avec encore plus de simplicité et qui permet, en un clic à peine, de chiffrer vos données et de changer votre adresse IP. Ces deux facettes vous permettront non seulement de naviguer de manière sécurisée, mais également de naviguer anonymement.

Si vous recherchez un VPN qui puisse à la fois vous rendre anonyme sur le Web et vous garantir une confidentialité totale, Surfshark est une excellente option. En utilisant ce Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en français, vous vous assurerez d’avoir un algorithme avec un niveau de chiffrement très élevé, à savoir l’AES-256 bits.

Combiné à cela, Surfshark ne conservera jamais vos données de navigation, grâce à sa politique No Log, signifiant que les journaux de connexion ne sont pas enregistrés par le VPN, personne ne connaîtra donc les sites que vous avez visités.

Si vous aimez regarder des programmes étrangers, avec un simple changement d’IP dans votre VPN, vous pourrez accéder aux chaînes de télé étrangères, vous débloquant ainsi des centaines de possibilités, mais aussi aux catalogues Netflix d’autres pays, vous permettant de découvrir des exclusivités que vous n’auriez jamais en France, depuis le confort de votre canapé.

L’inverse est également valable, puisque vous aurez accès aux chaînes françaises lorsque vous serez en vacances dans un pays étranger. Idéal si vous ne souhaitez pas passer à coté d’une émission en directe, comme un match de football.

La force de Surfshark réside surtout dans le nombre de connexions qu’il vous offre. Vous pourrez en effet installer ce VPN sur tous les appareils de votre choix, puisque vous ne serez pas limité. Ordinateurs, tablettes, téléphones, mais aussi Fire TV stick ou encore Smart TV Android, vos appareils pourront en bénéficier.

Dans le but de vous assurer une sécurité complète, le VPN Surfshark vous offre aussi un bloqueur de pub, un anti-malware, un bloqueur de tracking ainsi qu’une fonction Kill Switch, qui vous permet d’être déconnecté d’Internet automatiquement si votre VPN se déconnecte.

Une formule sur 24 mois à 2,14€

Si vous aviez encore un doute, il devrait s’envoler rapidement, puisque Surfshark propose une offre flash, vous permettant d’obtenir un abonnement de 2 ans avec une réduction de 81%, autant dire qu’il s’agit du meilleur rapport qualité prix du moment.

À titre d’information, cela vous revient à un paiement total de 51,32€, soit 2,14€ par mois. Il est bon de rappeler que le prix normal de l’abonnement est de 11,12€ par mois. Vous avez ainsi l’opportunité d’obtenir l’un des meilleurs VPN, à un prix ridicule.

Pour vous assurer de prendre la bonne décision, Surfshark vous offre 30 jours de garantie, ainsi qu’un chat sur le site web disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous aider si vous avez des questions. Vous pouvez ainsi le tester en toute tranquillité.

