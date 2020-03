Bonne nouvelle, Football Manager 2020 est gratuit, pendant une semaine !

Football Manager 2020 gratuit pendant une semaine

Lancé le 19 novembre dernier, Football Manager 2020 est la quinzième version du célèbre jeu de gestion footballistique. En cette période de confinement, qui a notamment contraint la ligue de football a suspendre le championnat de France, mais aussi à reporter à 2021 l’EURO 2020, les amateurs de ballon rond peuvent toutefois compter sur le soutien de Sports Interactive et de SEGA.

En effet, les deux groupes ont décidé de rendre Football Manager 2020 entièrement gratuit pendant une semaine complète. L’offre se passe évidemment du côté de Steam, et il suffit donc de télécharger gratuitement le jeu, pour y jouer librement jusqu’au mercredi 25 mars à 16 heures.

Bien sûr, après cette période de gratuité, si vous souhaitez continuer à jouer, il sera possible d’acheter le jeu complet sur Steam. Le jeu Football Manager 2020 restera par conséquent dans votre bibliothèque. Reste à savoir maintenant si SEGA et Sports Interactive décideront de prolonger ou non cette période de gratuité, pour permettre au plus grand nombre de s’essayer (bien souvent pour la première fois) à ce type de jeu de football, bien différent d’un PES ou d’un FIFA.

SEGA et Sports Interactive ne sont pas les premiers à annoncer une telle opération, puisque le groupe Ubisoft a lui aussi décidé récemment de proposer gratuitement son Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et PC, de manière gratuite, à compter d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche soir. Un confinement qui a récemment permis à Steam de franchir un nouveau record de connexions simultanées, mais qui a également fait tomber le Nintendo eShop pendant quelques heures.

Côté divertissement, le groupe Canal+ a lui aussi décidé de passer ses programmes en clair pendant un mois complet, avec des avantages également pour tous les abonnés. Des opérations que l’on retrouve également chez certains opérateurs, comme SFR par exemple.