Le service Switch Online de Nintendo indisponible depuis ce matin…

Les serveurs de Nintendo surchargés

Alors que Steam annonçait tout récemment avoir connu une fréquentation record ce week-end, avec plus de 20 millions de joueurs dimanche, il semblerait que Nintendo aussi ait affaire à un afflux massif de joueurs. A tel point que cette afflux massif de joueurs semble avoir eu raison des serveurs du géant japonais…

En effet, depuis ce matin, le service Nintendo Switch Online connait d’importantes difficultés, et nombreux sont ceux à ne pas pouvoir accéder à l’eShop, la boutique virtuelle de la console. Pire encore, le mode multijoueur de certains jeux n’est plus disponible. Du côté de chez Nintendo, on a tenu à confirmer le souci, et on espère évidemment résoudre les problèmes au plus vite.

Des soucis qui concernent le territoire américain, le Royaume-Uni, mais aussi la France, où l’eShop est inaccessible en ce milieu d’après-midi. C’est évidemment le confinement lié au coronavirus qui cause cet afflux massif de joueurs, et qui met en difficulté certains serveurs. On espère évidemment que Nintendo parviendra rapidement à identifier et corriger le souci, la Nintendo Switch va bientôt accueillir un nouveau jeu très (très) attendu, à savoir Animal Crossing: New Horizons.

Le Xbox Live ou encore Discord également touchés

A noter que le Switch Online de Nintendo n’est pas le seul à connaitre de sérieux soucis, puisque le Xbox Live de Microsoft a lui aussi été hors service pendant quelques heures ce dimanche. Idem du côté de la célèbre application de messagerie Discord, qui a elle aussi connu de sérieux problèmes.

Rappelons qu’une nouvelle Nintendo Switch Lite sera disponible le 24 avril en Europe, avec un modèle Corail. Une console qui sera disponible en même temps qu’Animal Crossing au Japon, mais qui arrivera donc un mois plus tard en Europe. Patience donc…