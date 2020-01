Boostées par la fin de Windows 7, les ventes de PC sont en hausse pour la première fois depuis 2011

Votre ordinateur tourne encore sous Windows 7 ? Depuis le 14 janvier, cette version du système d’exploitation de Microsoft n’est plus prise en charge. Cela signifie que désormais, la firme de Redmond ne fournira plus de mises à jour et qu’en continuant à utiliser Windows 7, vous vous exposez à des risques de sécurité.

La bonne nouvelle (ou pas), c’est que grâce à cette fin de prise en charge de Windows 7, les ventes d’ordinateurs a connu une hausse pour la première fois en 2019, après des années de baisse consécutives depuis 2011.

Comme le rapporte le site The Verge, c’est ce qu’indiquent les firmes d’analyse IDC et Gartner dans leurs rapports sur les expéditions d’ordinateurs durant l’année 2019.

La mort de Windows 7 profite aux fabricants de PC

Les deux sociétés s’accordent pour dire qu’il y a eu une hausse. Les chiffres sont cependant différents puisqu’IDC évoque une hausse de 2,7 % des expéditions tandis que pour Gartner, celle-ci a été de 0,6 %.

En tout cas, IDC et Gartner évoquent tous les deux la transition des entreprises de Windows 10 vers Windows 7, en particulier aux États-Unis.

« Nous prévoyons que cette croissance se poursuivra tout au long de cette année, même après la fin de la prise en charge de Windows 7 ce mois-ci, car de nombreuses entreprises dans les régions émergentes telles que la Chine, l’Eurasie et la région émergente d’Asie / Pacifique n’ont pas encore mis à jour », indique Mikako Kitagawa, senior principal analyst chez Gartner.

Bien entendu, si une machine tourne sous Windows 7, il est tout à fait possible de seulement mettre à jour celle-ci vers Windows 10. Néanmoins, Microsoft, par exemple, encourage les entreprises américaines à acheter de nouveaux ordinateurs plutôt que de mettre à jour.

On notera aussi que la croissance du marché des ordinateurs en 2019 n’a pas profité à toutes les entreprises. D’après les données d’IDC, les expéditions de Lenovo, HP et Dell (les trois plus importants vendeurs) ont augmenté tandis que ceux d’Apple et d’Acer (numéro 4 et numéro 5 en 2019) ont baissé.