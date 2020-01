Et si Windows 7 avait droit à une seconde vie en devenant un logiciel libre ?

Ce mois de janvier, Microsoft a enfin débranché Windows 7. Depuis le 14, la firme de Redmond ne prend plus en charge cette version du système d’exploitation, ce qui rend vulnérables aux attaques informatiques les personnes qui continuent à utiliser celui-ci.

Aux personnes et aux entreprises qui utilisent encore Windows 7, Microsoft recommande de passer à Windows 10 ou même d’acheter de nouveaux ordinateurs sur lesquels Windows 10 est préinstallé (d’ailleurs, cette transition a déjà dopé le marché des ordinateurs, qui était en perte de vitesse depuis des années).

Mais pour la Free Software Foundation, une ONG qui fait la promotion des logiciels libres, Windows 7 ne devrait pas mourir. Et si Microsoft ne veut plus prendre en charge cette version de son système d’exploitation, la firme pourrait rendre celle-ci libre pour que la communauté puisse l’étudier et la modifier.

Une pétition demande à Microsoft de faire de Windows 7 un logiciel libre qui pourra être étudié et modifié par la communauté

Le 23 janvier, la fondation a lancé une pétition adressée à Microsoft (que vous pouvez signer en cliquant sur la « Source » de cet article).

« Nous les (ndlr, les responsables de Microsoft) appelons à le (ndlr, Windows 7) publier en tant que logiciel libre et à le donner à la communauté pour l’étudier et l’améliorer. Comme il existe déjà un précédent pour la libération de certains utilitaires Windows sous forme de logiciels libres, Microsoft n’a rien à perdre en libérant une version de son système d’exploitation qui, selon eux, a « atteint sa fin de vie » », lit-on dans le document.

Si la FSF fait cette demande, c’est probablement parce que depuis quelques années, sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a adopté une stratégie plus ouverte (mais aussi plus pragmatique), en particulier vis-à-vis des logiciels libres.

Récemment, Microsoft a par exemple remplacé son moteur EdgeHTML par Chromium (le logiciel open source utilisé par Google Chrome), sur le navigateur Edge. Il y a trois ans, Microsoft a rejoint la fondation Linux. Et en 2018, la firme a libéré 60 000 brevets pour l’Open Innovation Network.