The Boring Company ne construira pas son tunnel sous Los Angeles

Le 27 novembre, The Boring Company a révélé qu’elle abandonnait une partie de son projet lié à la construction d’un espace sous-terrain sous la ville de Los Angeles. En effet, celle-ci avait prévu de creuser un tunnel de près de 27 kilomètres de long sous l’Interstate 405, une autoroute de Californie.

The borin Company n’abandonne pas ses projets pour autant

Comme l’entreprise d’Elon Musk l’a annoncé, cette décision fait suite à un désaccord avec deux groupes de quartier, Brentwood Residents Coalition, Sunset Coalition, et Wendy-Sue Rosen. Si la construction du tunnel anti-embouteillages a débuté en 2017, les associations ont rapidement reproché à The Boring Company de ne pas prendre en compte les contrôles environnementaux dans le cadre de son projet, jugeant que la société violait la loi en vigueur dans l’État.

Un porte-parole a déclaré que l’affaire entre les deux parties avait été réglée à l’amiable par un accord et qu’elle ne cherchait plus à « développer le tunnel d’essai de Sepulveda ». The Boring Company a indiqué qu’elle se concentrait désormais sur la construction d’un tunnel opérationnel construit sous le stade Dodger. Quant au contenu de l’accord, il est confidentiel.

Quant au tunnel situé au niveau de Hawthorne, Elon Musk a indiqué sur Twitter qu’il devrait ouvrir au public à la date du 10 décembre. Pour rappel, les navettes qui s’y trouveront pourront transporter une dizaine de personnes à une vitesse de 250 kilomètres par heure, à la façon d’un métro beaucoup plus rapide. Concernant le prix des transports, le PDG avait annoncé qu’il serait d’un dollar par personne afin d’être accessible à la plus grande majorité.

Depuis le début du projet, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, soutient les projets de The Boring Company, un appui qui devrait l’aider à se remettre d’une telle annonce.

Source