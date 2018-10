En décembre, Elon Musk ouvrira le premier tunnel de The Boring Company au public

Alors que le projet est en cours depuis de longs mois maintenant, The Boring Company semble prête à franchir un cap décisif. Pour rappel, l’objectif de l’entreprise est de creuser des tunnels qui serviront à mettre en place un nouveau moyen de transport en commun. À l’origine, le patron de la compagnie Elon Musk destinait son projet aux voitures, si bien que celles-ci auraient été descendues par ascenseur sur une plateforme qui les aurait propulsés à plus de 200 kilomètres par heure. Néanmoins, l’entrepreneur a repensé son l’initiative afin que celle-ci se concentre sur le transport de personnes. De fait, les tunnels disposeront de navettes capables de transporter une dizaine de passagers tout en roulant à environ 250 kilomètres par heure.

The first tunnel is almost done

— Elon Musk (@elonmusk) 22 octobre 2018