Bose Sleepbuds 2 : des écouteurs sans-fil taillés pour favoriser… le sommeil

En 2019, Bose n’était pas peu fier de lancer ses Sleepbuds, décrits comme des « écouteurs de sommeil à protection sonore ». Des oreillettes conçues pour favoriser le sommeil, qui ne diffusent pas de musique et ne suppriment pas le bruit ambiant. Elle se chargent en contrepartie de diffuser des sons apaisants pré-intégrés qui vont venir masquer les bruits indésirables de la nuit, pour aider l’utilisateur à trouver le sommeil et dormir à poings fermés.

Bose retente le pari Sleepbuds

Toutefois, en octobre 2019, Bose a été contraint de stopper la vente de ses Sleepbuds, à cause d’un sérieux souci de batterie. Rapidement, Bose a confirmé ne pas être en mesure de résoudre le problème, et a donc été contraint, de rembourser tous les acheteurs des écouteurs (à 249 dollars)… Aujourd’hui, Bose retente le pari Sleepbuds.

En effet, le groupe a confirmé la commercialisation, dès le 6 octobre prochain, des Sleepbuds II. Des écouteurs qui sont d’ores et déjà disponibles en précommande, et qui seront affichés au tarif de 249,95 dollars. Evidemment, cette refonte a permis à Bose de modifier certains aspects, à commencer par un nouveau design, plus confortable, puisque les écouteurs sont voués à être portés toute la nuit.

A cela s’ajoutent une nouvelle liste de 35 morceaux visant à apaiser l’utilisateur. Selon Bose : « couvrir le son, et non l’annuler, est mieux pour dormir. » Ainsi, on retrouve dans cette seconde version pas moins de 14 pistes visant à masquer certains bruits comme les pas, les ronflements ou encore les bruits de moteur dans la rue. A cela s’ajoutent des morceaux très « zen », pour calmer l’utilisateur, et abaisser son niveau de stress.

Evidemment, les Bose Sleepbuds II se parent également d’une toute nouvelle batterie NiMH, capable de proposer une autonomie de 10 heures. Les écouteurs sont également certifiés IPX4 pour résister à l’eau et à la sueur. A voir maintenant quel accueil sera réservé à ces nouveaux écouteurs de sommeil.