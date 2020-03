Boursorama engrange des clients au détriment de la rentabilité

Il y a un mois, Société Générale dévoilait ses résultats annuels et se félicitait des progrès réalisés en matière de transformation numérique. Boursorama Banque, filiale à succès du groupe bancaire, vient de publier ce matin plus de détails sur ses performances passées.

On y apprend qu’elle a finalement conquis 540 000 nouveaux clients sur l’exercice passé pour atteindre 2,1 millions d’utilisateurs à la fin 2019 (+27% vs 2018). Sur le seul dernier trimestre, Boursorama Banque a attiré 150 000 nouveaux clients, notamment grâce à une campagne mettant en scène Brad Pitt habilement imaginée par l’agence Buzzman.

1 cadre français sur 7 est client de la banque

Élue « banque la moins chère » pour la douzième année consécutive, Boursorama Banque séduit tous les profils. Parmi les clients recrutés en 2019, « plus de la moitié » ont moins de 30 ans. La banque en ligne a ainsi vu son âge moyen passer de 38 à 37 ans, avec un rattrapage au niveau des régions. Les nouveaux clients acquis viennent pour 70% d’entre eux de régions.

Boursorama Banque a déjà conquis une bonne partie des parisiens puisqu’ils sont 9% à y avoir ouvert un compte (1 sur 11). Les cadres plébiscitent la banque qui ne demande aucun frais pour les opérations du quotidien : ils sont 1 sur 7 à avoir souscrit à l’une des offres de la banque en ligne.

Boursorama, banque principale de 2% des français

Une étude menée par Next Content pour CJI et citée par Boursorama Banque affirme que « 2% des Français connectés en auraient déjà fait leur banque principale ce qui correspond à un client de Boursorama Banque sur deux ». Cela se matérialise au niveau des comportements des utilisateurs : ils réalisent en moyenne 17 opérations par carte bancaire par mois (+44% versus 2018) pour 657€ de dépenses moyennes. A noter que Boursorama Banque recense plus de 3 000€ de flux mensuels moyens par compte courant.

Au niveau de l’acquisition de clients, Boursorama Banque est la plus dynamique des banques en ligne françaises. Cela dit, l’état de ses finances s’est largement dégradé sur les dernières années. Alors qu’elle était encore profitable en 2015, elle a finalement vu ses pertes se creuser au fil des années – pour atteindre 50 millions d’euros sur la seule année 2019. Nos confrères des Échos rappellent que l’établissement a perdu 155 millions d’euros depuis 2015.

Le directeur général de la banque, Benoît Grisoni se veut rassurant : « c’est une stratégie totalement assumée », confie-t-il à nos confrères. Il préfère regarder d’autres indicateurs comme les encours clients qui ne cessent de croître pour atteindre 33 milliards d’euros fin 2019.

Au delà de la carte bancaire gratuite et du compte courant, des produits comme l’épargne, l’assurance-vie, les crédits ou encore la bourse ont le vent en poupe. Malgré une rémunération qui s’est affaiblie sur tous les livrets (0,50% net pour le Livret A, 0,05% pour le Compte sur Livret), Boursorama Banque n’en sent pas l’impact : les encours sur ces produits ont cru de 27% en 2019, pour atteindre 13 milliards d’euros.

