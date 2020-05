Bright 2 sur Netflix : la suite du film avec Will Smith relancée

En 2017, le film Bright débarquait sur Netflix. Sans être un véritable navet, le film qui comptait notamment Will Smith et Joel Edgerton à son casting peine à convaincre. Le réalisateur David Ayer bâtit un univers alternatif dans lequel humains, orcs, elfes ou encore fées coexistent depuis très longtemps. On y suivait deux policiers, dans un duo très particulier qui font de troublantes découvertes. Comme beaucoup d’autres films de ce calibre, on l’a longtemps pensé comme étant destiné à en rester là. Pourquoi faire une suite à Bright ? Et bien il semblerait que Netflix n’ait toujours pas lâché le sujet, comme on l’expliquait il y a déjà quelques mois.

Bright 2 confié à un réalisateur français ?

Si le projet aurait autant pris de temps, c’est en partie en raison de l’agenda de Will Smith, qui a été sur beaucoup de projets ces derniers mois. David Ayer est lui engagé sur le remake des 12 Salopards. Résultat, le réalisateur disparaît finalement du projet si on en croit les informations de Collider.

L’idée de Netflix serait désormais de débaucher le français Louis Leterrier. Le réalisateur qui a signé des films comme Le Transporteur, Danny The Dog ou l’Incroyable Hulk a disparu des radars côté cinéma ces dernières années, se focalisant plutôt sur des séries à l’exception d’Insaisissables.

Louis Leterrier n’a pas encore réagi à cette annonce, mais la perspective ne serait pas pour déplaire à tout le monde. Le style parfois explosif du réalisateur pourrait permettre de redonner un peu de peps à Bright 2. Le scénario devrait aussi être réécrit par T.S Nowlin. Will Smith et Joel Edgerton devraient eux être au rendez-vous de cette suite.

Pour ceux qui n’auraient pas vu le premier film Bright, on vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous.