B Smart : lancement d’une chaîne économique dédiée aux entrepreneurs

C’est un nouveau départ qui ne manque pas d’ambition. Après avoir passé quatorze ans à la tête de la rédaction de BFM Business, Stéphane Soumier lance sa propre chaîne économique, B Smart. Le journaliste a dévoilé hier, à l’occasion d’une Web conférence, les détails de ce nouveau projet : « Ce sera la chaîne des audacieux. Nous allons nous concentrer sur quatre thématiques : l’emploi, les PME, la tech et l’impact », annonce-t-il.

L’idée est donc de donner la parole et une exposition à des entreprises qui n’ont pas la couverture médiatique qu’elles méritent. Cité par CBNEWS, Stéphane Soumier revendique d’ailleurs un côté militant car certains chefs d’entreprise ont besoin de soutien.

Michel Denisot et Blaise Matuidi en vedettes

Côté programmes, B Smart proposera une matinale présentée par Capucine Graby, entre 5h et 9h. Michel Denisot animera de son côté « Le grand comex », une émission qui se penchera sur le comité exécutif d’un grand groupe français. L’ancien journaliste de Canal+ se passionne pour les mécanismes de prise de décision de ces grandes entreprises et veut casser l’image du patron tout puissant qui décide tout seul. Les innovations numériques seront également à l’honneur tous les soirs de 19h à 20h dans un programme animé par Delphine Sabattier.

Blaise Matuidi, le champion du monde et ancien joueur du PSG, sera aux manettes d’un magazine qui réunira sportifs, fans de sport et entrepreneurs, pour les faire réagir sur leur sens du management, leurs passions et leur intérêt pour l’économie. De son côté, le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre présentera l’émission « Small is Smart » dédiée aux TPE et aux PME.

Bsmart compte à son lancement plus d’une vingtaine de salariés. Pour se financer, la chaîne mise sur un modèle classique fondé sur la publicité. Elle a également établi des partenariats avec des grandes marques qui sponsoriseront chacune de ses émissions. On retrouve parmi elles BNP Paribas, L’Oréal, Véolia, ou encore Manutan.

Disponible à partir du 16 juin sur Free, elle débarquera le 25 juin sur le bouquin dans les bouquets de Canal+. Enfin, les abonnés Orange et Bouygues la retrouveront à partir du 9 juillet. Pour l’heure, aucune déclinaison n’est prévue chez SFR, qui fait partie du groupe Atlice, l’ancien employeur de Stéphane Soumier. Il a confié à nos confrères du Monde « ne pas avoir reçu de réponse de leur part », tout en jurant que son départ de BFM Business s’était bien passé.