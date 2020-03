Buffy et Firefly pourraient arriver sur Disney+

Dans un marché des plateformes de streaming toujours plus concurrentiel, le contenu joue désormais une place essentielle. S’il est encore difficile de comparer les différents acteurs du marché, Disney+ peut déjà s’appuyer sur un catalogue conséquent. Mais, les bonnes surprises ne sont peut-être pas terminées alors que l’entreprise réfléchit à intégrer les œuvres de Joss Whedon à la plateforme. Explications.

Joss Whedon, des fans à récupérer pour Disney+

Comment cette information est-elle sortie ? Selon le site CBR, Dissney+ aurait commencé à interroger ses fans sur l’intérêt de trouver plus de contenus de Joss Whedon sur la plateforme de streaming.

A l’heure actuelle, on compte déjà la série Agents of S.H.IE.L.D, qui fait partie de l’univers Marvel étendu, même si les connexions avec les films sont plutôt légères. Mais il ne s’agit que d’une pièce parmi les nombreuses créations de Joss Whedon. On trouve aussi parmi ses créations Buffy la chasseuse de vampires, Angel, Dollhouse et bien entendu Firefly.

On sait déjà que Joss Whedon ne devrait pas faire d’autres films ou séries pour Disney. Il a déjà tourné la page de Marvel après Avengers et Avengers : Age of Ultron.

Mais, l’ajout de ses séries pourrait constituer un nouvel argument de poids pour la plateforme Disney+. Il suffit de repenser aux succès qu’ont pu avoir des séries comme Buffy et Firefly (malgré une seule saison !) pour se convaincre que ses projets drainent souvent avec eux une légion de fans.

It was an email that I received. pic.twitter.com/e8vUyYmQds — Mark (@Griddlemarks) March 25, 2020

Attention toutefois, rien n’est encore fait. Le sondage aurait aussi interrogé les usagers sur Modern Family et How I Met Your Mother. Mais ses annonces font aussi rêver puisque leur acquisition pourrait être suivie d’éventuels reboots, très longtemps attendus par les fans. On sait déjà que des rumeurs ont circulé pour Buffy et Firefly. On croise les doigts.