Ça se précise pour l’iPhone 9 Plus

Cela fait plusieurs mois que les médias évoquent le développement de l’iPhone 9 ou de l’iPhone SE2. Il s’agit d’un nouvel iPhone, qu’Apple devrait présenter cette année, et qui succèderait à l’iPhone SE sorti en 2016. En substance, comme l’iPhone SE, l’iPhone 9 ou l’iPhone SE 2 devrait être un iPhone compact, mais aussi abordable. D’après les rumeurs, celui-ci devrait avoir un design très proche de celui de l’iPhone 8, une fiche technique plus modeste que celle de l’iPhone 11, mais une puce A13 qui garantira de bonnes performances.

Mais en plus de ce successeur de l’iPhone SE, quelques médias évoquent également la possibilité qu’Apple sorte un « iPhone 9 Plus ». A priori, il s’agirait d’un modèle proche de l’iPhone 9, qui serait toujours un iPhone milieu de gamme, mais avec une meilleure fiche technique et un écran un peu plus large.

Si pour le moment, Apple n’a officiellement évoqué ni l’iPhone 9, ni l’iPhone 9 Plus, les rumeurs concernant ceux-ci continuent de circuler sur la toile. Et la dernière information non officielle en date provient du site 9to5Mac qui affirme avoir découvert des éléments de code d’iOS 14 qui corroborent les précédentes rumeurs sur l’iPhone 9 Plus. Le site affirme également avoir découvert de nouvelle informations sur ce modèle.

Un iPhone 9 avec un écran plus grand ?

A l’instar de l’iPhone 9, l’iPhone 9 Plus aurait une puce A13 Bionic, un bouton d’accueil physique avec Touch ID, ainsi que la prise en charge de la fonctionnalité Express Transit. Et si l’iPhone 9 pourrait cibler les utilisateurs de l’iPhone SE et de l’iPhone 8 qui veulent acheter un nouveau smartphone, mais qui trouvent les prix de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro excessifs, l’iPhone 9 Plus pourrait cibler ceux qui ont précédemment acheté l’iPhone 7 Plus ou l’iPhone 8 Plus.

Bien entendu, pour le moment, il n’est pas encore possible de confirmer toutes ces informations. Mais en tout cas, étant donné l’importance du marché des smartphones milieu de gamme, il serait logique qu’Apple propose des modèles pour ce segment.

Sinon, on rappelle que ces derniers jours, on a vu circuler pas mal de rumeurs sur les possibles nouveautés de l’écosystème d’Apple. Côté logiciel, la firme de Cupertino préparerait une prise en charge complète de la souris sur iPad, de nouvelles fonctionnalités pour iMessage, ainsi qu’une nouvelle application fitness pour encourager les utilisateurs à faire de l’exercice.