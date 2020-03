De nouvelles infos sur le nouvel iPad Pro et l’iPhone 9 viennent peut-être de fuiter

Cela fait plusieurs mois que les médias évoquent le développement par Apple d’un successeur de l’iPhone SE, ainsi que d’un nouvel iPad Pro. Si pour le moment, Apple n’a pas encore officiellement évoqué ces modèles, de nombreuses rumeurs concernant ceux-ci circulent déjà sur la toile.

Et si jusqu’à présent, la plupart des rumeurs provenaient de médias qui disaient citer des personnes provenant de la source d’approvisionnement, nos confrères de 9to5Mac indiquent cette semaine avoir pu analyser du code pour iOS 14 qui contiendrait des références à l’iPhone 9 (le successeur de l’iPhone SE) et à la nouvelle tablette iPad Pro.

Les éléments découverts par 9to5Mac corroborent de précédentes informations qui provenaient de la source d’approvisionnement d’Apple. D’après le média, l’iPhone 9 prendra en charge le Touch ID ainsi que la fonctionnalité Express Transit. Avec cette dernière, Apple ciblerait les utilisateurs de l’iPhone 6 pour qu’ils achètent enfin un nouveau modèle.

En ce qui concerne le nouvel iPad Pro, Apple prévoirait de dévoiler une tablette avec trois caméras sur le dos : une caméra grand-angle, un ultra grand-angle, ainsi qu’un téléobjectif. Et en plus de ces trois caméras, l’appareil serait également équipé d’un capteur ToF. Celui-ci pourrait permettre à Apple de doper les expériences en réalité augmentée sur la tablette.

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. En ce qui concerne la présentation de l’iPhone 9 et du nouvel iPad Pro, pour le moment, on ignore quand la firme pourrait la faire. Des rumeurs avaient suggéré que l’iPhone 9 pourrait être dévoilé ce mois de mars, mais il est tout à fait possible que la firme ait modifié son agenda à cause de l’épidémie de coronavirus.

Des nouveautés pour iOS 14 qui fuitent ?

En plus des références aux prochains appareils d’Apple, 9to5Mac et le site MacRumours auraient également découvert quelques nouveautés qui pourraient arriver sur l’écosystème d’Apple.

Par exemple, la firme de Cupertino voudrait apporter une prise en charge complète de la souris et du pavé tactile sur iPadOS, et mettre à jour iMessage afin d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités comme les @mentions ou la possibilité de se rétracter après l’envoi d’un message.

Pour l’Apple Watch, Apple pourrait ajouter des fonctionnalités de suivi du sommeil ainsi que la possibilité de mesurer le taux d’oxygène dans le sang.

Normalement, Apple devrait dévoiler certaines de ses nouveautés logicielles à la conférence WWDC. Mais à cause de l’épidémie de coronavirus, il est tout à fait possible que, comme Google, Apple décide d’annuler sa grande réunion annuelle avec les développeurs d’applications.