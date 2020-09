Ça y est, Google Maps affiche les feux de circulation

Bien qu’elle soit déjà très utile aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes, Google ne cesse d’enrichir son application Google Maps. Et la dernière mise à jour en date concerne les feux de circulation. En effet, comme le rapport un article publié cette semaine par nos confrères d’Android Police, Google semble avoir lancé une nouvelle mise à jour de Maps qui montre ces feux sur les cartes. Néanmoins, pour le moment, il semblerait que ce déploiement ne concerne encore que les États-Unis. Android Police précise que pour le moment, ces nouvelles indications n’apparaissent pas sur la version française de l’application.

Google Maps added traffic lights🚦 to its maps of DC. pic.twitter.com/cPklm37MjV — Eric Fidler (@EricFidler) July 18, 2020

D’ailleurs, cette nouveauté était déjà testée par Google depuis quelques semaines. À l’époque, les feux de circulation étaient apparus sur les cartes de quelques utilisateurs, ce qui a attiré l’attention de la presse. Cité par The Verge, un représentant de Google avait alors expliqué : « Pour aider les gens à rester mieux informés sur la route, nous testons une fonctionnalité Google Maps sur Android qui indique l’emplacement des feux de circulation dans certaines villes des États-Unis. »

Mais à quoi ces nouvelles informations peuvent-elles servir ?

Par exemple, lorsqu’elle nous indique un itinéraire, l’application Google Maps pourrait utiliser l’emplacement des feux de circulation pour nous aider à nous repérer. Et plus tard, il est toujours possible que Google améliore cette fonctionnalité en affichant l’état des feux de circulation sur son application. Après tout, Google Maps aime afficher des données en temps réel.

Par exemple, l’application nous permet déjà de connaitre l’état du trafic sur une rue, grâce aux données des autres utilisateurs. Et Google Maps inclut également une fonctionnalité qui nous permet d’éviter de prendre les transports en commun lorsque ceux-ci sont bondés.

Google Maps, également plus pratique pour les piétons

En tout cas, Google Maps commence à afficher les feux de circulation aux États-Unis alors que récemment, celle-ci a déjà profité d’une mise à jour majeure. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, Google a changé la façon dont il utilise les couleurs sur Maps afin de permettre aux utilisateurs d’avoir une meilleure idée de l’aspect d’une zone en particulier.

Mais outre cela, la firme a également lancé une mise à jour qui rend l’application plus pratique pour les piétons. Comme l’expliquait Sujoy Banerjee, product manager, « vous serez en mesure de voir des informations de rue très détaillées qui montrent la forme précise et la largeur d’une route à l’échelle. Vous pouvez également voir exactement où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îlots pour piétons – informations cruciaux si vous avez des besoins d’accessibilité, comme les exigences en matière de fauteuils roulants ou de poussettes. »

D’après les responsables de Google Maps, ces informations pour les piétons sont particulièrement importantes aujourd’hui, car à cause de la pandémie, de plus en plus de personnes décident de marcher ou d’opter pour de nouveaux moyens de transport. Dans les prochains mois, ces nouveautés seront déployées à Londres, New York et San Francisco. Elles arriveront ensuite dans d’autres villes.

Au mois de juin, Google Maps avait également lancé une série de fonctionnalités destinées à permettre aux gens de circuler plus sereinement durant le déconfinement.