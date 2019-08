Ça y est, le dernier cofondateur d’Oculus quitte aussi Facebook

Fondée en 2012, la société américaine a rapidement intéressé Facebook, qui a décidé d’en faire l’acquisition deux ans plus tard pour deux milliards de dollars. Lors du rachat, les cofondateurs de l’entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle ont donc rejoint le groupe de Mark Zuckerberg.

Le cofondateur d’Oculus remercie Facebook et prévoit de prendre du temps pour lui

Mais au fil des années, les créateurs d’Oculus ont finalement quitté Facebook, à commencer par Palmer Luckey, aujourd’hui âgé de 26 ans. Admiré pour sa jeunesse et sa créativité, le personnage a aussi été au centre de polémiques en raison de ses orientations politiques, si bien qu’il est possible que le cofondateur de la marque ait été écarté par Facebook pour des raisons politiques.

En effet, celui-ci aurait largement contribué à financer Nimble America en 2016, un groupe politique pro-Trump réputé pour ses campagnes sexistes à l’égard de Hillary Clinton et de plusieurs démocrates. Pour rappel, l’homme travaille actuellement sur le projet Maven, une initiative du Pentagone que Google avait finalement abandonné suite à de vives critiques de l’opinion publique et de ses employés.

Il y a une dizaine de mois, c’est l’autre cofondateur et ex-PDG Brendan Iribe qui a annoncé son départ de Facebook. Celui-ci est vraisemblablement resté plus sobre, annonçant alors seulement qu’il était fier d’avoir collaboré avec la société américaine autour de tels produits.

Quant à Nate Mitchell, il est donc le dernier visage public d’Oculus à quitter le groupe. Il opérait en tant que responsable des produits de réalité virtuelle sur Facebook et était l’un des cofondateurs à prendre régulièrement la parole en public pour évoquer les produits de la société.

Mitchell a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook et sur l’espace Reddit dédié à la société de réalité virtuelle. Dans son message, il a indiqué qu’il allait prendre « le temps de voyager, d’être en famille et de se recharger ». Il s’est aussi adressé directement à la communauté en déclarant qu’il n’allait pas disparaître, mais qu’il allait logiquement être moins présent. De la même façon, il a remercié celle-ci pour sa « passion » et sa « créativité ».