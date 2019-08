Ça y est, le propriétaire de TikTok lance son moteur de recherche

Après les smartphones, ByteDance, la startup qui est derrière l’application TikTok, lance également un moteur de recherche. Néanmoins, vous n’utiliserez probablement pas celui-ci puisque pour le moment, le nouveau service ne cible que le marché chinois (en respectant la censure qui est imposée par Pékin). Néanmoins, il s’agit d’un autre pas important franchi par ByteDance qui est actuellement considéré comme la startup la plus valorisée au monde, et qui est en train de bâtir tout un écosystème de produits et de services (ce qui n’est pas sans rappeler un certain Google).

Le futur Google chinois ?

Comme le rapporte TechCrunch, ce nouveau moteur de recherche, Toutiao Search, est hébergé sur le même site que celui de « Toutiao », un portail d’actualité chinois proposé par l’entreprise.

Dans les résultats de recherche, Toutiao Search mélange des liens de sites internet avec des intégrations de résultats provenant de ses propres applications. Et le tout respecte les règles imposées par le gouvernement chinois en matière de censure.

Par exemple, pour des recherches sur « Hong Kong » (où ont lieu des manifestations), le moteur de recherche de ByteDance affiche des liens d’articles des médias d’État ainsi que des contenus provenant des autres services du groupe (comme des vidéos de Douyin, la version pour la Chine de TikTok).

Pareillement, des recherches de restaurants sur Toutiao Search permettront aux internautes de voir des résultats classiques auxquels se mélangent des contenus provenant des applications de ByteDance.

En substance, tout en concurrençant Baidu (le principal moteur de recherche utilisé dans l’Empire du Mileu), ByteDance a également la possibilité de renvoyer du trafic vers ses autres services.

On notera qu’actuellement, le propriétaire de TikTok envisagerait aussi de lancer un service de streaming destiné à concurrencer Spotify et Apple Music dans les pays émergents.