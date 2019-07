Ça y est, Marvel vend les accessoires utilisés pour ses séries sur Netflix

Si la relation entre Netflix et Disney, propriétaire de la franchise Marvel, avait pourtant bien commencé avec la signature d’un accord conséquent en 2012, celle-ci se délite depuis quelques années. En effet, la firme a déclaré, en 2018, qu’elle se consacrait au développement de sa propre plateforme de streaming, si bien qu’il est désormais hors de question qu’elle continue ses séries Marvel sur le service de Netflix.

À la façon d’une rupture symbolique, Marvel a donc annoncé qu’il mettait aux enchères les accessoires ayant servi pour les shows diffusés chez son futur concurrent.

Des accessoires Marvel populaires

Du 12 au 13 août, les adeptes des séries Marvel qui ont été diffusées sur Netflix pourront donc profiter de certains accessoires mis en vente aux enchères. Pour rappel, le partenariat entre les deux entités a donné naissance à des contenus tels que Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ou encore Iron First. Il sera donc possible de trouver des accessoires et des costumes propres à ces shows, à l’exemple du masque d’Iron First, du sweat troué de Luke Cage, les lunettes de Matt Murdock ou encore des costumes de Daredevil.

Cependant, il faudra évidemment débourser un montant conséquent pour espérer faire l’acquisition des accessoires présents dans les séries Marvel de Netflix. En effet, le costume du héros Daredevil est estimé entre 30 000 et 50 000 dollars, là où d’autres objets devraient partir aux enchères pour des montants avoisinant les quatre chiffres.

Pour rappel, Disney a levé le voile sur sa plateforme Disney Plus il y a environ trois mois. Celle-ci s’axera autour des points forts de la firme américaine, c’est-à-dire ses franchises et ses acquisitions : Marvel, mais aussi Star Wars, Pixar et National Geographic. Le service sera lancé aux États-Unis dès le 12 novembre 2019, là où la date de son arrivée en Europe et en France n’est pas encore connue. Pour les tarifs, il faudra débourser environ 6,99 dollars par mois ou 70 dollars par an, tandis que le prix en euros n’est pas encore connu.