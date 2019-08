Ça y est, les usagers de trottinettes électriques risquent une (nouvelle) amende à Paris

Voilà deux mois que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris la parole pour déclarer que la ville s’attaquait à la régulation des trottinettes électriques. Comme elle l’avait indiqué à cette date, une de ces nouvelles mesures est entré en vigueur le 30 juillet.

Les opérateurs pourraient envoyer les amendes à ceux qui garent mal leur trottinette électrique

En conséquence, il est désormais interdit de garer sa trottinette électrique sur un trottoir à Paris. Cette décision de la Mairie a été actée dans le Bulletin officiel de la ville de Paris. De fait, le stationnement sur les trottoirs, les espaces piétons et la chaussée est « interdit et considéré comme gênant ».

Dans le cas où l’utilisateur de la trottinette électrique est pris en flagrant délit, il peut écoper d’une amende dont le montant est de 35 euros. Si celui-ci a garé le véhicule, mais qu’il n’est plus sur place, c’est l’opérateur, soit la société qui dispose et gère les moyens de transport dans la ville, qui doit régler une amende de ce même montant. Dans ce cas, le procès-verbal note le lieu, l’heure et le numéro de la trottinette en question avant d’envoyer le document à la startup concernée. La mise en fourrière coûte 49 euros puis il s’en suit une astreinte de 10 euros par jour.

L’opérateur en question a la liberté d’envoyer l’amende à l’utilisateur qui est fautif, si bien que celui qui a mal garé sa trottinette électrique pourrait très bien devoir s’acquitter d’un montant comprenant les 35 et les 49 euros.

Pour sa part, Lime a indiqué qu’il pourrait bien prendre une telle décision. Arthur Louis Jacquier, le directeur général de Lime en France, indique à Franceinfo : « Si dans le futur, on voit que certains clients, de manière systématique, se garent mal, on serait éventuellement en mesure d’impacter cela sur ces usagers […] On pourrait éventuellement, leur envoyer l’amende comme le font aujourd’hui la plupart des loueurs de scooters ». D’autre part, la startup indique qu’elle tient ses usagers au courant pour que ceux-ci appliquent cette nouvelle mesure.

Si les utilisateurs n’ont plus le droit de garer leur trottinette électrique sur les trottoirs depuis la fin du mois de juillet, il faut rappeler qu’ils ne peuvent pas non plus y rouler. Cette décision est effective depuis le mois d’avril, à Paris, et les usagers risquent une amende de 135 euros.