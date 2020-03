Call of Duty Modern Warfare 2 – Campaign Remastered est disponible sur PS4, Xbox One et PC

Voilà maintenant plus de 10 mois que les rumeurs autour d’un Call of Duty Modern Warfare 2 font parler d’elles. Une première fois en mai 2019, avec le teasing de Robert Bowling, l’un des créateurs de la licence Modern Warfare pour les dix ans du jeu sur Twitter. Puis, en juillet 2019 avec un célèbre youtubeur spécialisé sur Call of Duty qui dévoilait les premières informations sur les potentiels remaster des jeux Call of Duty Modern Warfare 2 ainsi que Modern Warfare 3.

Aujourd’hui, c’est une réalité, la campagne solo de Call of Duty MW 2 arrive sur le PlayStation Store, le Xbox Store et Steam. De quoi replonger dans nos lointains souvenirs pendant le confinement !

Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Après de nombreux mois et semaines de rumeurs, hier, le PlayStation Store allemand a fait une petite erreur et a laissé fuiter la fiche de Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Trailer, images, infos et bonus pour le mode Warzone disponible depuis quelques jours, nous avons appris de nombreuses informations sur ce jeu qui devrait être lancé dès aujourd’hui sur PS4, Xbox One et PC au prix de 24,99€.

Prévu pour sortir aujourd’hui (pas d’heure précise), ce remastered proposera uniquement la campagne solo et pas de multijoueur ni les fameuses opérations spéciales. Le jeu sera disponible uniquement en version dématérialisée donc impossible à précommander en version physique. Cette réédition vous proposera d’avoir également des bonus pour les modes multijoueurs de Call of Duty Modern Warfare (le remake de 2019) ainsi que le nouveau mode « Warzone ». Ce bonus est le pack cosmétique « Classic Ghost Bundle » qui vous offrira un skin « UDT Ghost », des skins d’armes, et bien plus encore.

Pour ce qui est de cette remasterisation, elle devrait être basée sur le même moteur que Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered. Il ne s’agit donc pas d’un remake comme nous avons pu l’avoir avec le Modern Warfare de 2019. Même si cela reste léger (sans le multi et sans les opérations spéciales) ce remastered est tout de même le bienvenu en cette période de confinement.