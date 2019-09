Call of Duty : un mode de jeu exclusif PS4… jusqu’au 1er octobre 2020 !

Un mode exclusif aux joueurs PS4

En début de semaine, Sony proposait aux joueurs un nouveau rendez-vous State of Play, durant lequel on a notamment pu découvrir un nouveau trailer de The Last of Us Part.2, accompagné d’une date de sortie. Sony avait également réservé une petite surprise aux amateurs de Call of Duty.

En effet, si Call of Duty : Modern Warfare a eu droit à une nouvelle bande-annonce durant le State of Play, Sony a également tenu à préciser que le jeu allait proposer un mode de jeu exclusif à la PS4. Ainsi, le mode Spec Ops Survival (ou Survie des Opérations Spéciales) ne sera jouable que sur la console de Sony, et ce, jusqu’au 1er octobre 2020.

Pas avant fin 2020 sur Xbox One et PC

En d’autres termes, cela signifie que ce mode de jeu sera tout simplement absent des versions PC et Xbox One du jeu… de quoi faire grincer quelques dents. Activision précise malgré tout que le mode Spec Ops Survival sera bel et bien implanté sur PC et Xbox One dès la fin de l’exclusivité.

L’éditeur a également tenu à préciser que seul ce mode de jeu était concerné par un contrat d’exclusivité, et que tout le reste du contenu de Call of Duty Modern Warfare serait bien le même sur toutes les plateformes.

Un deal d’exclusivité entre Activision et Sony qui n’est pas inédit, puisque par le passé, Call of Duty a déjà proposé des fonctionnalités propres aux joueurs PS4. On se souvient notamment des mises à jour de Call of Duty Black Ops IV proposées en avance aux joueurs PS4.

Rappelons au passage que Call of Duty Modern Warfare sera disponible le 25 octobre prochain, et que les fans les plus absolus peuvent d’ores et déjà précommander le jeu en édition collector, qui inclut (entre autres) des lunettes de vision nocturne.