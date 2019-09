Que retenir du gros State of Play PlayStation de cette nuit ?

Cette nuit, l’événement c’était le State of Play du côté de PlayStation qui devait mettre en avant le fameux The Last Of Us Part.II. Et bien, Sony a tenu les promesses et nous avons eu le droit à une sacrée édition !

Humanity – PS4 et PSVR

La première annonce de ce State of Play est le jeu Humanity attendu pour 2020 sur PS4 et PSVR. Un jeu étrange, qui semble être un jeu de casse-tête et dont nous ne disposons pas d’autres informations que cette vidéo ! Plus d’infos à venir selon la chaîne YouTube officielle PlayStation.

Call Of Duty Modern Warfare – Story Trailer

Attendu pour le 25 octobre 2019, Call of Duty Modern Warfare s’est illustré une nouvelle fois pour exhiber sa campagne solo qui fera son grand retour et qui nous permettra de retrouver des visages familiers ! Plus que jamais, l’année 2019 semble être l’année du grand retour de Call of Duty ! L’occasion également de découvrir le mode survie spécial OPS qui sera un mode intégré au jeu.

Wattam

Wattam arrive sur PS4 en décembre 2019! Il s’agit d’une combinaison du mot japonais (wa) et du mot tamoul (vattam) pour cercle. Il sera question de contrôler un maire, seul dans un monde sombre sans souvenirs, trop triste pour se rendre compte que ses chers amis sont toujours à proximité. Prenez le contrôle d’un groupe de personnages seul ou avec un ami, transformez-vous en fruits et caca, riez, pleurez, tombez et volez au-delà des différences de mots et de pensées pour réunir tout le monde. Apprenez à vous amuser à nouveau !

Arise – A Simple Story

La belle surprise de ce State of Play c’est Arise – A Simple Story qui semble être un jeu onirique, à mi-chemin entre Journey (exclusivité PS4) et Ori & the Blind Forest (exclusivité Microsoft Xbox/PC). Un voyage plein de beauté s’offrira à nous dès 2020.

L.A. Noire – Les Enquêtes VR sur PlayStation VR

Disponible depuis novembre 2017 sur PC et Oculus Rift, depuis début 2018 sur HTC Vive, les fameuses Enquêtes VR de L.A. Noire arrivent enfin sur PS4 et sur le PlayStation VR ! Disponible au prix de 29,99€, cette extension rajoute plusieurs enquêtes entièrement jouables en réalité virtuelle ! Disponible dès maintenant !

MediEvil en démo sur PS4 maintenant !

Attendu pour le mois prochain en exclusivité sur PS4, le remake de MediEvil s’offre une démo jouable dès cette nuit sur le PlayStation Store et gratuite ! Alors qu’attendez-vous pour repartir avec Sir Daniel ?

Civilization VI arrive sur PS4 !

C’est donc le 22 novembre prochain que Civilization VI arrivera sur PS4. Les joueurs disposeront du jeu original, mais également des dernières mises à jour et améliorations du jeu, ainsi que quatre éléments de contenu supplémentaires qui ajoutent quatre nouvelles civilisations, leaders et scénarios:

Pack de scénarios Vikings

Pack de civilisation et de scénario de la Pologne

Pack de civilisation et de scénario de l’Australie

Perse et Macédoine Civilization & Scenario

Les utilisateurs de PS4 recevront également le programme Nubia Civilization & Scenario Pack et Civilization & Scenario Pack khmer et indonésien avec l’achat de Civilization VI.

PS4 Édition Limitée – Death Stranding

Attendu pour le 8 novembre prochain, Death Stranding sera la prochaine grosse exclusivité PS4. Pour l’occasion, une manette et une console collector seront au programme !

AfterParty – Trailer de Lancement

Disponible cet automne, sans plus de précisions, PlayStation dévoile le trailer de lancement de Afterparty. Vous incarnez Milo et Lola, les meilleures têtes récemment décédées, qui se retrouvent soudain face à une éternité en enfer. La seule échappatoire: Détruire Satan et il vous autorisera à revenir sur Terre. Contrôlez Milo et Lola avec un système de conversation intelligent qui change l’histoire et vos relations en fonction de chaque décision. Découvrez leurs bizarreries de personnalité et leur histoire brumeuse lors des événements fous de la nuit. Chaque pas est à vous alors que vous trébuchez dans le monde souterrain

MLB The Show 19 – The Last Of Us Remastered offerts pour le PS Plus d’Octobre

Les jeux du mois du PS Plus d’octobre 2019 ont été dévoilés lors du State of Play ! Un peu de sport avec MLB The Show 19, et de la survie avec l’excellent The Last Of Us Remastered !

The Last Of Us Part II – Sortie le 21 Février 2019

C’est sans doute LE jeu le plus attendu de la fin de génération des consoles. The Last Of Us Part II était silencieux depuis plus d’un an et l’E3 2018. Naughty Dog revient en force avec un trailer musclé. Ellie, Dina, Jessy et même Joël, ils sont tous de retour. Sans oublier le monde hostile de The Last Of Us, les claqueurs, les infectés, les colosses, mais aussi les êtres humains qui seront sans doute la plus grande menace de ce nouveau chapitre. Découvrez une sublime bande-annonce de trois minutes, ainsi qu’un spot TV de 30 secondes pour confirmer la date de sortie : le 21 février 2019.

The Last Of Us Part II proposera également pas moins de cinq éditions différentes ! La première sera donc l’édition standard qui proposera :

Le Jeu

Des Bonus de Précommande In Game avec une Amelioration pour le pistolet d’Ellie et « Le Manuel d’Entrainement au Crafting » qui donnera accès dès le début du jeu a des schémas de craft

Pour l’Edition « Digital Deluxe » un Avatar PSN représentant le tatouage d’Ellie

Viendra ensuite l’édition digitale (uniquement en téléchargement sur le PlayStation Store) et qui proposera donc :

L’Edition « Standard »

Un Thème Dynamique PS4

6 Avatars PSN

L’OST

Un Mini Art Book de 48 pages

Une édition spéciale qui contiendra :

L’Edition « Standard »

Un Steelbook

Un Mini ArtBook de 48 pages édités par Dark Horses

Du contenu numérique avec un Thème Dynamique PS4 ainsi que 6 Avatars PSN

L’édition collector monte d’un cran avec beaucoup plus de contenu dont :

L’Edition « Spécial »

Une Statuette représentant Ellie jouant de la guitare de 12 »

Une Réplique du Bracelet d’Ellie grandeur nature

6 pins

5 Stickers

Une Litographie

Du contenu numérique supplémentaire avec l’OST du jeu et le Mini Art Book

Enfin, l’édition Ultime sera l’édition Ellie qui comprendra :

L’Edition « Collector »

Une Réplique du Sac à Dos d’Ellie

Le Vinyle de l’OST

Un « Patch » du Logo du Jeu

Le jeu sera donc disponible le 21 février 2019 en exclusivité sur PS4. Pour le moment, le prix des différentes éditions ainsi que la date des précommandes ne sont pas communiqués.