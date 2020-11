Selon DxOMark les iPhone 12 ne sont pas si bons en photo

En plus de la 5G et de la puce A14 Bionic qui permet de doper les performances, les iPhone 12, qu’Apple a récemment lancés, sont également équipés de meilleures caméras par rapport à la génération précédente. Et si cela ne permet pas à la firme de Cupertino de devenir le roi de la photo (ce titre est toujours pour Huawei), l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max font quand même partie des meilleurs smartphones pour prendre des photos ou bien des vidéos.

L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro sont respectivement numéro trois et numéro quatre sur le classement du laboratoire DXOMARK, avec un score de 130 et 128 points. Ce laboratoire français est aujourd’hui la référence pour évaluer les performances des caméras.

Les deux modèles Pro ont trois caméras sur le dos et un scanner LiDAR. Mais comme nous l’évoquions dans notre test, Apple a profité de l’espace disponible sur l’iPhone 12 Pro Max pour placer des capteurs plus perforants sur ceux de l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 12 Pro Max peut ainsi capter plus de lumière, ce qui justifie la petite différence de points entre les deux modèles.

Une grosse différence entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro

En tout cas, si l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont d’excellents smartphones pour la photo et la vidéo, l’iPhone 12 est moins bien positionné. En effet, sur le classement de DXOMARK, l’appareil est à la treizième place, avec un score de 122 points.

Contrairement aux modèles « Pro », l’iPhone 12 n’a que deux caméras sur le dos, et n’a pas de téléobjectif ni de LiDAR. Et visiblement, cela fait une énorme différence. D’après le tableau de DXOMARK, l’iPhone 12 est même moins performant que l’iPhone 11 Pro Max sorti en 2019, mais qui a trois caméras sur le dos.

Néanmoins, l’iPhone 12 bat certains modèles premium sortis cette année, comme le OnePlus 8 Pro, le Galaxy S20+, ou encore le Pixel 5 de Google. Sinon, dans son test, DXOMARK indique que si l’iPhone 12 permet de prendre des vidéos de qualité professionnelle, celui-ci a un zoom d’amateurs.

Sinon, on rappelle que sur le dos, l’iPhone 12 a :

un grand-angle de 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

un ultra grand-angle de 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

L’iPhone 12 Pro a :

Un grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,4 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

Un ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

Un téléobjectif 52 mm (f/2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4″ ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2x / 4x

Scanner LiDAR

Et l’iPhone 12 Pro Max a :

un grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosites de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

un ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

téléobjectif 65 mm (f/2,2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4″ ; photosites de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2,5x / 5x, zoom numérique jusqu’à 12x

un scanner LiDAR

Il y a aussi l’iPhone 12 mini, avec une fiche technique quasiment identique à celle de l’iPhone 12, mais un écran plus petit et un format compact.