Le camion électrique Tesla Semi aperçu après un test hivernal

D’abord prévu pour 2019, le Tesla Semi du constructeur automobile devrait finalement entrer en production d’ici la fin de l’année en cours, si le calendrier n’est pas perturbé par le coronavirus dans les mois à venir.

Dans un email daté de janvier, Tesla précisait à ses clients ayant passé commande que le véhicule allait devoir se plier à plusieurs tests sur « routes gravement dégradées » ajoutant qu’elle prévoit aussi de faire subir au camion électrique des « coups de trottoir, nids de poules et autres rudesses ».

La marque américaine faisait alors également état d’essais hivernaux. Tesla précisait à ce sujet : « À court terme, l’entreprise se prépare à plusieurs semaines de tests hivernaux pour valider les performances des camions par temps froid et dans des conditions de faible traction. Nous serons ravis de partager avec vous les enseignements [des essais effectués durant] l’hiver, car nous pourrons mettre en évidence les principaux avantages de la conduite électrique et de la commande du moteur, qu’aucun moteur diesel ne peut égaler ».

Les images capturées par les adeptes de Tesla laissent à supposer que le Semi était de retour après ces fameux tests hivernaux réalisés en Alaska, un État connu pour son climat froid. Le camion transportant le prototype du constructeur était effectivement équipé de plaques minéralogiques associées à ce dernier.

C’est là-bas que la marque disposerait d’un lieu lui permettant de réaliser divers essais sur le Semi, mais aussi sur la Model 3 et la Model S.

Tesla Semi have done some #SosialDistancing @elonmusk hardcore testing? pic.twitter.com/keqweQ6GSh

— John D. (@Real_John_D) March 23, 2020