Canon et Fujifilm transforment vos appareils-photo en webcams

Parmi les dégâts collatéraux causés par la pandémie de coronavirus, la rupture de stocks généralisée de webcams (et les prix qui flambent de façon indécente) aura probablement été l’un des plus inattendus, sur un marché plutôt pépère et rarement bousculé par des pics de demande.

Une rareté qui aura une une conséquence plutôt enthousiasmante pour tous ceux qui se demandaient depuis longtemps pourquoi les fabricants d’appareils-photo n’y avaient pas pensé avant : le déploiement de logiciels utilitaires permettant de transformer un appareil-photo en webcam.

On sait qu’il est possible d’utiliser un smartphone comme webcam à l’aide d’applications comme EpocCam ou IvCam, mais étrangement, aucun fabricant d’appareils-photo ne semblait s’être penché sur la question. Jusqu’à présent, certains boitiers d’acquisition USB-HDMI faisaient le job mais leur fonctionnement n’était pas garanti avec toutes les marques d’APN, et leur coût équivaut généralement à celui d’une bonne webcam.

De la webcam au reflex pour briller en visioconférence

Constatant la demande d’outils de vidéo en direct en forte croissante liée au confinement et au télétravail, c’est d’abord Canon qui s’est retroussé les manches en proposant le premier son utilitaire permettant de transformer certains appareils de sa gamme en webcams. EOS Webcam Utility, c’est son nom, désormais compatible avec Windows et macOS, est un utilitaire léger qui va démarrer quand vous brancherez un appareil Canon compatible sur votre ordinateur. Il n’est même pas nécessaire d’utiliser un câble HDMI puisque cela fonctionne en simple connexion USB. Pour cela il suffit de lancer l’appareil-photo, de le mettre en mode Caméra vidéo, puis de le connecter au PC. Il sera alors reconnu comme webcam. Ce dispositif est seulement disponible pour les USA (pourquoi ?) mais j’ai pu l’installer sans problème sur mon laptop. Malheureusement je n’ai pas pu le tester car mon Canon G7X Mark II ne fait pas partie des APN compatibles, alors que le G7X Mark III l’est. Pas de bol. Cela étant il vaut mieux vérifier car il se peut que certains appareils non listés soient quand même compatibles.

Après Canon, c’est Fujifilm qui vient de rentrer dans la danse en annonçant également le lancement de son utilitaire « FUJIFILM X Webcam« , logiciel valable uniquement pour Windows pour le moment, disponible depuis le 27 mai 2020. Les utilisateurs peuvent installer le logiciel sur n’importe quel PC et, à l’aide d’un câble USB, connecter une caméra prise en charge, afin de créer un environnement de conférence web avec une qualité d’image supérieure à ce que peut produire une webcam intégrée. L’utilitaire est disponible pour les gammes X Series and GFX System.

Même si l’on sait que la qualité d’image des vidéoconférences en streaming est largement dégradée, il existe des cas où l’on peut bénéficier d’une bonne bande passante par exemple grâce à la fibre. Dans ces cas, se filmer avec un bon reflex en vidéo-selfie en lieu et place de la webcam médiocre d’origine de son laptop peut vraiment faire la différence. Idem pour les streamers.