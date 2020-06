La capsule de SpaceX et les deux astronautes sont bien arrivés à bord de l’ISS

Après un lancement repoussé du mercredi au samedi 30 mai, SpaceX et la NASA ont été en mesure de faire décoller la capsule Crew Dragon avec succès aux alentours de 21h30, heure française.

Il aura fallu plusieurs heures avant que celle-ci n’arrive aux alentours de l’ISS, si bien que l’arrimage de l’appareil à la Station a eu lieu le lendemain à 16h16.

Toutefois, les deux astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont dû attendre encore avant de pouvoir retrouver leurs trois collègues. En effet, il fallait que le sas entre la capsule et la Station soit dépressurisé pour que le trajet de quelques mètres s’effectue sans heurt, une intervention assez longue.

C’est à 19h22 que les deux hommes ont pu rejoindre leur compatriote américain américain et les deux astronautes russes déjà présents à bord de la Station Spatiale Internationale. Ceux-ci ont directement posé afin que ce moment historique soit capturé puis ils ont répondu à quelques questions —entre autres posées par le sénateur républicain Ted Cruz.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX 's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

Bob Behnken et Doug Hurley ont indiqué qu’ils avaient été en mesure de dormir sans difficulté lors du trajet dans l’ISS, passant une nuit d’environ sept heures chacun. Ils ont expliqué que la capsule Crew Dragon développée par SpaceX était silencieuse, surtout par rapport à d’autres appareils qu’ils ont pu connaître dans le passé.

Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, a également tenu à remercier les deux astronautes en indiquant : « Le monde entier a suivi cette mission et nous sommes tellement, tellement fiers de tout ce que vous avez fait pour notre pays, et en réalité pour inspirer le monde ».

Ce succès tend à assurer aux États-Unis la fin de leur dépendance à la Russie et au vaisseau Soyouz, qui transportait les astronautes américains vers l’ISS au cours de ces dernières années. De son côté, le chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine a tenu à féliciter la NASA et Elon Musk dans un tweet : « Je souhaite aux équipes de la NASA de finir avec succès de reconstruire son système de transport national ».

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 31, 2020