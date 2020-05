Revivez le spectaculaire lancement du premier vol habité de SpaceX

Voilà qui devrait rassurer un bon nombre de parties prenantes dans le premier vol habité de SpaceX, auquel deux astronautes de la NASA ont pris place ce samedi soir. Trois jours après la date du lancement officiel, qui fut repoussée en raison des conditions météorologiques, la capsule Crew Dragon de SpaceX vient de réussir son décollage. Au centre spatial Kennedy en Floride, Doug Hurley et Bob Behnken se sont installés à bord de la navette trois heures avant le décompte final.

À 15h22 (21h22 heure française), la fusée Falcon 9 et sa capsule Crew Dragon ont bien décollé, malgré des probabilités de mauvaises conditions météorologiques de 50 % plus tôt dans la matinée. Tout comme mercredi dernier, le protocole fut le même. Du moment où les deux astronautes se munissaient de leur combinaison jusqu’à leur entrée dans la capsule, en passant par leur acheminement jusqu’à la fusée dans deux Tesla Model X généreusement accordées par la NASA à Elon Musk, le patron de la marque automobile et de SpaceX.

En vidéo, revivez le lancement de SpaceX

Sur son site internet ainsi que sur différentes plateformes comme YouTube, l’agence spatiale américaine et SpaceX ont retransmis l’intégralité de l’événement en direct. Si vous avez manqué le lancement, vous pourrez découvrir ci-dessous l’intégralité de ce dernier, ainsi qu’une vidéo centrée sur le lancement, du décompte jusqu’à la mise en orbite de Crew Dragon.

L’intégral du live du décollage du premier vol habité de SpaceX :

Dans combien de temps Crew Dragon atteindra l’ISS ?

Le lancement du 30 mai 2020 est historique pour la NASA, tant il s’agit du premier depuis neuf ans avec lequel l’agence spatiale ne dépend pas des équipements russes, à savoir la capsule Soyouz, utilisée depuis le 24 février 2011 et le dernier vol de la Navette spatiale. En même temps, l’agence spatiale américaine travaille pour la première fois avec une entreprise privée. Ces dernières années, SpaceX et Boeing étaient en lice pour devenir le prochain partenaire de la NASA. Après un parcours encombré pour les deux entreprises, la compétitivité de SpaceX l’a finalement emporté.

Pas de voyage en direction de la Lune ni de Mars donc, mais un premier test en direction de la Station Spatiale Internationale, dans laquelle les astronautes réalisent des allées/retours depuis 1998. Selon les informations communiquées par la NASA, l’amarrage avec l’ISS surviendra 19 heures après le décollage. Par ailleurs, la mise en orbite de Crew Dragon ne prendra que 12 minutes. Le reste du temps, les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken devront donc patienter que leur module atteigne les 28 000 km/h de la Station spatiale internationale, puis qu’il s’aligne avec celle-ci.

Comme vous pouvez le voir dans les vidéos du lancement du premier vol habité de SpaceX ci-dessus, la fusée Falcon 9 a pu faire retourner au sol ses lanceurs en toute sécurité, grâce à un système très perfectionné guidant les différents modules en direction de la terre, sur des plateformes maritimes. Le système avait fonctionné pour la première fois le 13 avril 2016, créant l’événement, et les premières lignes d’une entreprise décidément prête à propulser des humains dans l’espace.