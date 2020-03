Castlevania Symphony of the Night est disponible… sur iOS et Android !

Castlevania: Symphony of the Night déboule par surprise sur iOS et Android !

Si vous êtes de la génération PlayStation (ou SEGA Saturn), alors vous avez forcément joué (ou vu quelqu’un jouer) à la fin des années 90 à un certain Castlevania: Symphony of the Night. Considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la saga de Konami, le jeu a depuis été porté sur de nombreux supports, y compris récemment avec la compilation Castlevania Requiem sur PS4, réunissant également le non moins fabuleux Rond of Blood.

Sans crier gare, Konami vient tout juste de lancer une version mobile de ce même Castlevania: Symphony of the Night, sur iOS et Android. Inutile toutefois d’espérer télécharger le jeu gratuitement sur votre smartphone, puisqu’il s’agit d’un jeu payant, facturé 3,49€, mais qui ne dispose pas du moindre achat in-app.

Selon toute vraisemblance, il ne s’agit pas d’un portage de la version PSOne ou Saturn, mais bien de la récente version lancée sur PS4, avec ses quelques améliorations. Le jeu accepte les manettes Bluetooth, pour un confort de jeu optimal, mais les plus courageux peuvent également jouer avec une nouvelle interface tactile mise au point pour l’occasion.

Juste à temps pour la saison 3 sur Netflix ?

Si cette arrivée de Castlevania: Symphony of the Night sur smartphones a tout de la bonne surprise pour les joueurs, le timing choisi par Konami n’a rien de surprenant finalement, puisque dès demain 5 mars, Netflix diffusera la saison 3 de la série Castlevania. Lancée en 2017, la série Castlevania est évidemment très largement inspirée de la saga vidéoludique, et permet notamment de retrouver le personnage de Alucard… le héros de ce Symphony of the Night.

Alors certes, une version tactile de Castlevania: Symphony of the Night n’est clairement pas la meilleure manière de profiter pleinement de ce titre qui semble littéralement immortel, mais à seulement 3,49€, nul doute que de nombreux fans vont repasser à la caisse… Rappelons que ce n’est pas la première incursion de Castlevania sur smartphones, et on se rappelle (ou pas) de Grimoire of Souls…