Ce chef d’entreprise est écroué pour avoir mis en danger la Royal Navy

Carl Tiltman, est un chef d’entreprise spécialisé dans la confection de sonar à balayage pour les sous-marins. Cette technologie est vendue à plus de 1,4 million, et notamment à la Royal Navy. Avant d’être à la tête de cette entreprise, Carl Tiltman a travaillé au ministère de la Défense. Fort de cette expérience, il en a profité pour tromper son ancien employeur en vendant son sonar à balayage, ainsi que quelques équipements de sécurité.

Lors de son argumentaire de vente, il s’avère que M. Tiltman a cité de faux résultats pour séduire la Royal Navy et ainsi écouler ses sonars. Cependant, en utilisant ces arguments erronés, Carl Tiltman a mis en danger les militaires lors d’opérations d’entraînement. Lorsque la Cour de la Couronne s’est rendu compte de la situation, le juge a décrété : « la fraude de M. Tiltman a causé ou contribué à causer des pertes et des dommages financiers très importants […] jusqu’à mettre en danger la vie et l’intégrité physique du personnel militaire ».

Un verdict largement justifié

Le LIDAR vendu par Carl Tiltman aurait pu gravement nuire à la vue des marins qui l’on utiliser lors de séances d’entraînement.

Le juge a dit à M. Tiltman, que son infraction était d’une extrême gravité et qu’il avait violé la confiance qui lui était accordée. Devant cette infraction, un verdict a été rendu, Tiltman a été condamné à deux ans de prison fermes pour fraude par abus de pouvoir et à trois ans et quatre mois pour fraude par fausse représentation, qui seront purgés simultanément. Suite à cela, son entreprise a déposé le bilan.

Carl Tiltman n’a pas uniquement abusé de la confiance de la Royal Navy, il a également trompé l’ensemble de ses équipes qui ont longuement œuvré pour mettre en place de tels systèmes. Cette affaire est surréaliste, c’est incroyable qu’une institution comme la Royal Navy ait fait confiance aveuglément à cette entreprise.