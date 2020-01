Au CES 2020, DJI veut équiper la voiture autonome

Décidément, DJI n’est plus le simple constructeur de drones chinois, un produit qui nourrit pourtant son activité depuis sa naissance en 2006. À l’occasion du Consomer Electronic Show de Las Vegas (CES), le premier salon tech de référence de l’année, la firme de Shenzhen a créé la surprise en dévoilant ses ambitions pour accompagner le développement de la voiture autonome.

La diversification du portefeuille d’activité de DJI franchit un cap. Grâce à Livox, une société née en 2016 et incubée par le constructeur de drones, l’activité de DJI va dorénavant se tourner vers les marques automobiles, pour devenir un potentiel équipementier. Livox travaille depuis quatre ans maintenant sur des technologies de LiDAR, l’un des capteurs les plus importants parmi les technologies sensorielles de la voiture autonome. Un premier produit sortira dès demain, et son prix se montre ultra-compétitif.

Démocratiser les technologies sensorielles des voitures autonomes

Le premier dispositif à balayage laser de DJI ne coûtera que 800 euros, alors que le marché actuel évolue encore à plusieurs milliers de dollars. Un bel avantage pour la firme chinoise, qui a l’habitude de chercher à faire sa place sur ses marchés en cassant les prix, avec du matériel de qualité.

Ici, la technologie développée par Livox ne sera pourtant pas aussi poussée que celle de Google (qui commercialise ses produits à plus de 5 000 dollars l’unité), ou encore Valeo et Bosh. Mais rien ne déclasse pour autant DJI. Ce premier capteur LiDAR annonce être tourné vers les véhicules autonomes de niveau 3 et 4, quand les produits des autres équipementiers visent déjà le niveau 5. En vue de ses prix en décalage complet, on imagine bien que DJI pourrait aboutir à terme à une technologie compatible avec une voiture autonome de niveau 5.

En se penchant sur les caractéristiques du produit présenté au CES de Las Vegas, DJI a réussi à attirer l’attention d’un public professionnel concerné par le sujet. Le balayage laser du dispositif, permettant de recréer une sorte de cartographie 3D de l’environnement des véhicules, fonctionne d’une façon assez originale. Au lieu d’envoyer des rayons horizontaux, le balayage se fait « en forme de fleur », pour ainsi couvrir une plus grande surface et prévenir de chaque détail. L’illustration ci-dessous est utile pour comprendre la différence de conception.

Deux capteurs LiDAR annoncés

Livox et DJI ont fait fort pour retenir le secret jusqu’au bout. Au CES, leur travail amènera le groupe à commercialiser non pas un, mais deux dispositifs différents. Le premier est baptisé « Horizon », et propose une portée de 260 mètres, pour une couverture d’un angle de 81,7 mètres. Une technologie permettant déjà à des constructeurs de renforcer un mode semi-autonome sur une route à quatre voies de circulation. Il s’agit du produit à 800 euros, et ce dernier sera commercialisé dès demain.

Le second produit est déjà un peu plus poussé, mais sans venir vraiment faire de l’ombre à « Horizon ». En effet, il proposera une portée plus lointaine, à 500 mètres, mais son angle de vision se rétrécit à 15 degrés. À vrai dire, les deux produits devraient évoluer de pair pour concevoir un mode autonome à la hauteur des exigences des niveaux 3 et 4 de la voiture autonome, la voiture actuellement recherchée à être commercialisée par les constructeurs automobiles.