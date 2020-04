L’iPhone 12 Pro pourrait profiter d’un nouveau design (et on l’adore)

Alors que l’iPhone SE 2020 a été dévoilé par Apple il y a quelques jours à peine (les précommandes débutent cet après-midi), l’iPhone 12 Pro fait déjà parler de lui depuis un moment. Au centre des rumeurs les plus solides, il y a le changement de design du prochain téléphone de la marque à la pomme —qui pourrait se transformer de façon non négligeable pour un retour vers celui de l’iPhone 4.

La dernière fuite en date laisse à imaginer, entre autres, une évolution de la taille de l’encoche. Voici de quoi il s’agit.

L’iPhone 12 Pro, quel nouveau design ?

Déjà à l’origine de plusieurs fuites, c’est Max Weinbach qui est à l’origine de celle dévoilant le design potentiel du prochain iPhone 12 Pro, un résultat qui reste assez crédible au vu des précédentes informations et des suppositions dévoilées. Pour arriver à un tel résultat, celui-ci s’est associé à la chaîne YouTube EverythingApplePro.

Il précise s’être basé sur les plans des fabricants de l’iPhone 12 Pro Max, ce qui laisse à penser que ces derniers sont plutôt véridiques, même si certains détails peuvent encore évoluer dans le temps.

Côté changement de design, on note donc l’arrivée d’une encoche plus fine, une évolution régulièrement demandée à Apple. Jusqu’ici, le constructeur américain n’avait que très peu touché à sa taille, car au-delà du capteur photo, elle embarque également la technologie Face ID, ce qui rend le changement assez complexe.

L’appareil photo pourrait aussi subir une modification qui lui permettrait d’accueillir un quatrième capteur, bien qu’il soit encore difficile de savoir lequel.

On note aussi un changement du design de l’iPhone 12 Pro plus global avec des bords arrondis et un écran totalement plat par rapport aux modèles précédents comme l’iPhone 11 Pro, ce qui n’est pas sans rappeler l’iPhone 4. D’ailleurs, cette modification avait déjà été pointée du doigt par le spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo en septembre 2019.

Comme à son habitude, Apple n’a confirmé aucune de ses informations. Il faudra donc attendre la traditionnelle keynote de septembre pour savoir si ces hypothèses se vérifient ou non.