Ce nouveau réseau social veut changer la façon dont nous offrons des cadeaux

Faire des cadeaux satisfaisants à sa famille ou à ses amis n’est pas une science exacte et la journée de Noël sera très vite là pour nous le rappeler. Pour changer la manière dont nous les choisissons, une nouvelle application vient de voir le jour. Lancée la semaine dernière, Shopafor est une plateforme qui fournit des recommandations afin d’aider les familles à réaliser le cadeau parfait.

L’idée derrière ce nouveau réseau social est assez simple. Lorsque Noël arrive ou qu’un de vos proches célèbre un anniversaire, Shopafor vous propose un rappel. Une intelligence artificielle rentre alors en action pour vous proposer la meilleure recommandation possible. Le service repose également sur un système d’avis sur les produits en question qui permet d’en savoir un peu plus.

D’autres applications de listes de cadeaux existent déjà

Dans un communiqué, Chris Herbert, le fondateur de Shopafor est revenu sur la genèse de son projet : « Après l’anniversaire de ma fille, ma femme et moi avons été frustrés par le nombre de cadeaux qui étaient soit des jouets pour les enfants de 4-5 ans de plus qu’elle, soit des vêtements pour un enfant de la moitié de son âge. Nous avons considéré tout cela comme un grand gaspillage , et je voulais trouver une solution pour éviter que cela ne se reproduise. »

L’efficacité de l’IA reposera sur la présence et l’activité fournie par les membres. Elle tentera de comprendre au mieux les désirs et les besoins du destinataire du cadeau afin de garantir l’efficacité de l’achat. Shopafor est disponible sur iOS et Android, mais le service se destine pour l’instant plutôt au marché américain.

Côté Français, il existe plusieurs applications qui permettent de gérer des listes de Noël et qui s’avèrent assez utiles. On peut notamment citer Kidilist qui permet de répertorier les idées de cadeaux des enfants ou encore I Want It.