Ce nouveau réseau social veut en finir avec la dictature des algorithmes

C’est l’une des grands soucis des réseaux sociaux actuels. Lorsque vous publiez un contenu sur une plateforme, il n’est pas du tout garanti que vos amis le voient. Leurs publications n’apparaissent également pas systématiquement sur votre fil info. Cette certitude de voir les posts de ses connaissances et de pouvoir interagir avec elles était justement ce qui faisait le charme de Facebook à ses débuts.

Ces pratiques ont laissé place au règne de l’algorithme qui donne à voir des contenus selon vos sources d’intérêt et peut avoir tendance à vous éloigner de ceux qui vont sont proches. Un nouveau réseau social entend résoudre radicalement ce problème en promettant un « reach » de 100 % pour chacune de vos publications. AllSocial garantit donc que vos amis ne pourront pas manquer de voir ce que vous souhaitez partager.

Des réseaux sociaux pour réunir son cercle rapproché

Disponible sur sur le web mais aussi sous forme d’application sur iOS et Android, elle compte déjà plus d’1,6 million d’utilisateurs. On ignore quel business model a été choisi mais la plateforme promet de ne jamais vendre les données de ses membres, ce qui permet là encore de se distinguer de la concurrence. AllSocial mise également sur le local en orientant les flux d’actualité vers des informations régionales.

Lancé en plein confinement, le réseau social a aussi choisi de dédier une section à la pandémie à travers des histoires résolument optimistes, ainsi que des tutos pour mener à bien certains projets depuis son domicile.

AllSocial rappelle à bien des égards un certain nombre de projets initiés ces derniers temps. Ils visent à contrer la logique des géants du web en limitant le nombre de personnes avec lequel l’utilisateur va interagir. L’application Cocoon est un cas d’école de ce nouveau concept. Lancée par Sachin Monga, un ancien salarié de Facebook, elle entend rapprocher les communautés de personnes proches. Vous pouvez donc réunir à vos côtés vos parents, frères, sœurs ou amis les plus fidèles dans la limite de 12 personnes.