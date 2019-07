Ce que va changer la chasse aux cigarettes de Netflix

Il suffit de jeter un œil sur les séries majeures de Netflix pour comprendre que la cigarette occupe une place importante dans les programmes originaux de la plateforme. Orange is the New Black, Stranger Things, House of Cards… Vous en voulez, en voilà… Mais les choses sont amenées à changer.

Netflix sous pression populaire

Tout d’abord, il y a la comparaison avec la concurrence. Disney interdit la cigarette dans ses films depuis 2015. Apple veut une plateforme aux airs de sainte-nitouche. Là où Netflix pourrait affirmer sa différence, la cigarette n’est pas le dossier idéal pour ça, comme vient de lui rappeler une association de lutte contre le tabagisme. Il faut dire que la plateforme aurait tendance à abuser un peu sur le sujet. Difficile de ne pas voir les cigarettes omniprésentes dans la dernière saison de Stranger Things.

Reste que cela pose un problème de fond, sur le contenu des programmes originaux de Netflix. Pour un show actuel ou futuriste, on peut imaginer sans peine de faire l’impasse sur cette addiction. Mais, la tendance actuelle est au « rétro », à des programmes ancrés dans une certaine histoire, un contexte. Or, dans le cas de Stranger Things, ils font partie intégrale du décor, du contexte, de l’imaginaire collectif que l’on lie à cette époque pour le meilleur et pour le pire.

Suffisant pour que Netflix prévoit tout de suite des exceptions au nom de la défense de « la vision créative de l’auteur ». Un biais nécessaire au nom de la dimension artistique. Mais pas sûr qu’il tienne encore la route très longtemps. Un jour où l’autre, c’est sans doute la loi qui s’attaquera directement au sujet.

En attendant, pourquoi mettre en valeur une telle addiction quand les gens sont accros à votre plateforme ? Autant ne pas encourager la concurrence !