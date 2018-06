Ce van peut hacker votre smartphone jusqu’à 500 mètres

Une société de sécurité a bâti une camionnette capable de pirater n’importe quel appareil dans un rayon de 500 mètres.

Mystery Machine

On est bien loin du van de Scooby-Doo ou de l’emblématique van des années Woodstock. Voilà un van à 5 millions de dollars. Un van, ou une camionnette selon qui en parle, embarquant à son bord toutes les technologies informatiques possibles et inimaginables dans un seul but. Celui de pirater n’importe quel appareil iOS ou Android et ce, jusque dans un rayon de 500 mètres.

Présenté lors de l’ISS World et Eurosatory par la société de sécurité WiSpear, ce van sobrement appelé SpearHead 360 est disponible à la vente pour la modique somme de 5 millions de dollars. Comme la firme basée à Chypre aime le rappeler, ce SpearHead 360 est blindé d’outils de piratage de dernière génération et dispose de 24 antennes. Des antennes qui s’avéreront d’une grand aide pour forcer la connexion d’un appareil au réseau Wi-Fi du van. À partir de là, on plonge carrément dans le prochain Mission Impossible.

Le car, nid d’espions

D’après le patron de WiSpear, Tal Dilian, le van SpearHead 360 a accès à une multitude de failles de sécurité iOS et Android inconnues du public (0days). Ces failles, rarissimes et très recherchées par les hackers, permettent de s’introduire dans n’importe quel système informatique. Comme si cela ne suffisait pas, l’ancien chef du renseignement Israélien, reconverti business-man, vante également l’omnipotence et l’ubiquité de sa camionnette de Nerds.

En effet, un piratage informatique à bord du SpearHead 360 ne se limite ni à un seul appareil, ni même à une unique catégorie d’appareils. Que vous possédiez un ordinateur portable, une tablette et/ou un smartphone, qu’ils soient sur iOS, Android, macOS ou Windows, sachez qu’ils sont tous les trois susceptibles d’être piratés. En même temps….

Big Back Pack

Comme les mauvaises choses n’ont jamais de fin, il est toujours possible, via des options d’achats supplémentaires, d’améliorer le rayon d’action du SpearHead 360. Si les 500 mètres de base du rayon d’action du van ne suffisent pas, il existe une possibilité d’extension de ce rayon sous la forme d’un sac à dos et d’un drone. Le sac à dos vaut tout de même la coquette somme de 1,2 millions de dollars et vous éviterez donc de le prêter à votre fils pour ses vacances au camping.

Alors que Tal Dilian s’attend à vendre entre 2 et 4 SpearHead 360 avant la fin de l’année, sa société WiSpear n’a toujours reçue aucune commande pour son van à 5 millions de dollars.

Source