Cemtrex SmartDesk, un ordinateur improbable à 4500 dollars

Cemtrex SmartDesk, une machine surprenante

Si vous cherchez un ordinateur unique, que personne parmi vos connaissances n’aura chez lui ou même pu imaginer, il est probable que le Cemtrex SmartDesk réponde à vos vœux. Tout d’abord à cause de son prix, il faut le reconnaître, un peu exorbitant. Il faut tout de même dépenser 4.500 dollars pour l’acquérir, soit environ 4.000 euros.

Il s’agit d’un ordinateur intégré à un bureau ! Normalement, quand on parle de « tout-en-un », il s’agit en général d’une machine dans lequel l’écran et l’unité centrale ne font qu’un. Ici, c’est le bureau lui-même qui correspond à cette description.

Concrètement, le Cemtrex SmartDesk comprend trois écrans, un clavier un trackpad intégré ou encore un scanner. Le tout encore une fois, on le répète à l’intérieur même du bureau.

Le problème de l’obsolescence

Selon le site Engadget qui a pu voir un prototype, le résultat est particulièrement impressionnant et semble dégager un style « science fiction », comme si vous étiez à bord de l’Enterprise de Star Trek.

Les trois écrans sont tactiles et permettent de faire glisser du contenu de l’un à l’autre sans aucune difficulté. Des systèmes de raccourcis selon votre façon de taper l’écran sont aussi disponibles. De plus, grâce à un capteur Leap Motion, vous n’avez pas forcément besoin de toucher l’écran pour l’utiliser. A ce niveau-là, les références seraient plutôt à chercher du côté d’Iron Man quand il interagit avec Jarvis.

Avant de commencer à faire chauffer votre carte bancaire, patience. Tout d’abord parce qu’il n’est pas encore disponible au public même si cela ne devrait plus trop tarder. En revanche, on ignore s’il sera possible d’en faire l’acquisition en France. Par ailleurs, il faut bien avoir à l’esprit qu’un problème technique pourrait être compliqué à régler. Enfin, quand l’ordinateur sera dépassé, vous devrez aussi changer de bureau…

Source