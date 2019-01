CES 2019 : AirPlay 2 sera intégré par plusieurs marques de Smart TV

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Généralement, on parle peu d’Apple et de ses produits durant le CES de Las Vegas. Mais cette année, la firme de Cupertino a créé la surprise en collaborant avec Samsung afin d’apporter iTunes sur les Smart TV du géant coréen. Et ce n’est pas tout. En plus d’iTunes, ces télévisions Samsung auront également AirPlay 2, qui permet de diffuser du contenu de l’iPhone vers l’écran de la télé (un peu comme avec Google Cast).

Et visiblement, AirPlay 2 ne sera pas une exclusivité des télévisions Samsung. En effet, comme le rapporte le site web MacRumours, Apple vient de mettre à jour la page dédiée à AirPlay sur son site web. Et certaines des fonctionnalités à venir pour les Smart TV y sont décrites.

« Les principaux fabricants intègrent AirPlay 2 directement à leurs téléviseurs. Vous pouvez désormais partager ou reproduire sans effort presque tout ce qui se trouve sur votre appareil iOS ou Mac directement sur votre Smart TV compatible AirPlay 2. Vous pouvez même écouter de la musique sur le téléviseur et la synchroniser avec d’autres enceintes compatibles AirPlay 2 partout dans votre maison », lit-on.

Il sera possible de contrôler la lecture d’une vidéo depuis l’iPhone, que ce soit sur les applications ou sur l’écran de verrouillage. Et il sera même possible de contrôler une télévision compatible via Siri, et utiliser une commande du type « Hey Siri, envoie Game of Thrones sur la télévision de mon salon ».

Apple prépare le terrain pour son futur service de streaming

Le fait qu’Apple collabore avec d’autres constructeurs, dont son grand rival Samsung, pour qu’AirPlay soit disponible sur les télévisions, n’a rien d’anodin.

Et il est fort probable que cette nouveauté ait un lien avec le service de streaming vidéo qu’Apple pourrait lancer cette année.

Des rumeurs ont même suggéré que pour que ce service de streaming soit facilement accessible sur les télévision, Apple aurait envisagé de créer un dongle de streaming abordable similaire au Google Chromecast.

