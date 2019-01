CES 2019 : au tour de Samsung d’annoncer un écran incurvé XXXL, de 49 pouces 5K

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Samsung a dévoilé en cette fin de semaine une gamme de plusieurs nouveaux moniteurs, mais nous nous arrêteront sur l’énorme CRG9, un modèle de 49 pouces incurvé. Un format XXXL qui semble à la mode ces derniers temps, puisque toutes les marques disposent progressivement de ce format, nous parlions d’ailleurs en début de semaine du lancement de deux modèles LG de la gamme UltraWide.

Le CES 2019 sera l’occasion de découvrir le somptueux écran de 49 pouce de Samsung

Les caractéristiques techniques de cet écran sont taillées pour le gaming, le Samsung CRG9 dispose en effet d’une impressionnante dalle VA dual QHD incurvée affichant une la 5K en 5120 x 1440 pixels avec ratio 32:9. Les angles de vue sont de 178º horizontal et 178º vertical. De quoi proposer une excellente qualité d’image, peu importe le point de vue que l’on a, par rapport à ce dernier.

Samsung annonce un temps de réponse de 4ms, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1000 nits. Comme om peut le noter, la fiche technique est vraiment alléchante. Niveau connectique, on retrouve le DisplayPort, le HDMI et l’USB 3.0 , mais sans certitude sur le nombre de ports pour chacun. L’écran CRG9 est compatible AMD FreeSync 2, certifié HDR10, et la dalle couvrira toute la gamme colorimétrique DCI-P3.

On imagine que Samsung présentera ce modèle dés les premiers moments du CES, les détails tomberont rapidement. Aucun prix, ni date de sortie n’a fuité, nous serons donc sur écoute lors de la conférence du groupe coréen. Concernant le prix on peut juste spéculer sur un tarif supérieur à 1499 euros, qui était le prix du précédent modèle de la marque.