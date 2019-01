CES 2019 : Audi présente Holoride pour tester n’importe quelle voiture en réalité virtuelle

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Cela fait déjà quelque temps que l’on entend parler de la réalité virtuelle dans les concessions automobiles. Si Audi a déjà testé le concept pour divertir, la firme a finalement profité du CES 2019 pour annoncer le lancement d’une nouvelle startup sous son égide : Holoride. À visée commerciale, elle consiste cette fois-ci à proposer des visites de véhicules comme si on y était.

Le principe est simple : vous vous asseyez sur une vraie banquette arrière, vous enfilez un casque VR, puis vous profitez d’une course avec la voiture de votre choix et l’environnement extérieur que vous préférez. Pendant ce temps, l’automobile qui vous accueille réellement suit un chemin similaire à celui que vous visionnez. Original, n’est-ce pas ?

Holoride, chapeauté de A à Z par Audi

La startup Holoride a été fondée par Nils Wollny, Marcus Kühne et Daniel Profendiner, 3 employés de chez Audi, auparavant respectivement chargés des activités digitales, de la réalité virtuelle et du développement logiciel chez le fabricant. L’équipe idéale pour ce projet, en somme.

Selon des journalistes de TechCrunch qui ont pu tester le prototype, il est totalement fonctionnel. De plus, alors que la voiture dans laquelle ils étaient installés roulait à plus de 140 km/h, ils ne ressentaient aucun malaise et avaient même l’impression d’avancer à à peine plus d’un tiers de cette vitesse.

Bientôt ouvert à tous

La bonne nouvelle, c’est que le programme ne sera pas simplement réservé à Audi. En effet, des constructeurs tiers pourront en profiter et ainsi proposer une expérience similaire à leurs futurs clients, à l’instar de ce que fait Renault en partenariat avec Ubisoft.

D’ailleurs, c’est loin d’être la première fois que le marketing, la VR et le secteur automobile se rencontrent. Ainsi, Volvo utilise déjà le HMD Hololens de Microsoft pour faire la promotion de ses propres modèles. À quand le tour de Tesla ?

