Ubisoft / Renault : une expérience de réalité virtuelle en Symbioz

A bord du véhicule autonome Renault Symbioz, Ubisoft propose un voyage immersif en réalité virtuelle unique à chaque trajet, grâce à l’intégration des données de navigation en temps réel.

Ubisoft en parfaite Symbioz avec Renault

Le groupe français Ubisoft, spécialisé dans le jeu vidéo, annonce un partenariat avec un autre géant français, Renault, pour le développement d’une expérience de réalité virtuelle à bord d’un véhicule autonome. Une expérience conçue spécifiquement pour être utilisée à bord d’un véhicule autonome du constructeur Renault, à savoir le projet Symbioz Demo Car, annoncé en septembre.

Pour l’heure, l’expérience VR proposée par Ubisoft est testée sur une portion d’autoroute, située à une centaine de kilomètres au nord de Paris, où Renault procède aux essais routiers de son véhicule démonstrateur Symbioz. Rappelons qu’il s’agit d’un prototype roulant en conditions réelles qui intègre la vision du constructeur et préfigure les technologies qui pourraient être intégrées aux véhicules de Renault dans un futur proche.

De son côté, Ubisoft a développé une expérience de réalité virtuelle qui invite le conducteur à l’évasion et au lâcher prise afin d’illustrer la notion de « mind-off » lorsque qu’il décide de confier la conduite au système autonome de Renault Symbioz Demo Car. La démo embarque progressivement le conducteur d’une représentation réaliste du véhicule et de la route vers une exploration du futur et de paysages surréalistes.

L’expérience est connectée à la voiture et reproduit en temps réel les variations de vitesse, les changements de voies et les véhicules environnants, rendant ainsi le voyage unique à chaque trajet tout en renforçant l’immersion et la sensation d’évasion. Selon l’éditeur, le conducteur peut ainsi lâcher prise et se détacher des contraintes de la route, « jusqu’à oublier qu’il se trouve dans une voiture évoluant sur l’autoroute« .

« Notre partenariat avec le Groupe Renault illustre bien la contribution de l’industrie du jeu vidéo au-delà des frontières de l’entertainment« , a déclaré Deborah Papiernik, vice-présidente senior chez Ubisoft. Rappelons que Ubisoft est un géant de l’industrie vidéoludique, avec quelques excellents titres parus en 2017, comme le récent (et excellent) Assassin’s Creed Origins ou encore le très réussi Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle sur Nintendo Switch.