CES 2019 : la tablette de cuisine de KitchenAid fait fureur à Las Vegas

La tablette de cuisine KitchenAid est un outil idéal dans une cuisine, car elle offre la possibilité de consulter des informations tout en ayant les mains libres, puisque la tablette fonctionne grâce à des commandes vocales, via Google Assistant.

Avec la tablette de cuisine, Smart Display de KitchenAid, jamais il n’aura été plus simple de cuisiner

Avouez qu’il vous est tous arrivé d’avoir un doute sur une recette et de rager car vous avez les mains pleines de pâtes ou huileuses et que vous ne souhaitez pas salir le livre de cuisine familiale, transmis de génération en génération. Alors certains diront qu’il existe des applications pour smartphones et effectivement elles sont très bien, mais avouez que la taille de l’écran n’est pas forcément très pratique pour voir d’un rapide coup d’œil, combien de grammes de beurre il faut ajouter pour faire votre gâteau. De plus, smartphones comme tablettes nécessitent souvent quelques manipulations également lorsque l’écran se met en veille par exemple et si vous êtes les mains dans la farce… on revient au même problème !

C’est là qu’intervient KitchenAid et sa tablette de cuisine Smart Display que vous pouvez commander par la voix grâce à Google Assistant. La tablette se base sur la plateforme Yummly, forte de 2 millions de recettes organisées selon différents critères, afin de faciliter les recherches (calories, temps de préparation, allergies, saisons, etc.)

Le constructeur précise que la tablette de cuisine Smart Display est certifiée IPX5, cela signifie qu’elle ne craint ni les liquides, ni les poussières. La farine et le lait n’effrayeront pas votre tablette KitchenAid. La tablette permet de tout faire à la voix, pour lire la recette, visionner une vidéo de préparation, lancer votre playlist musicale pour travailler en musique, etc. Il est également possible de commander d’autres appareils connectés de la cuisine très facilement. Certains utilisateurs pourront également préparer une liste de course en même temps, afin de gagner encore un peu plus de temps.

La tablette KitchenAid Smart Display va être commercialisée cette année aux États-Unis à un tarif compris entre 200 et 300 dollars. Elle devra concurrencer d’autres acteurs déjà en place, comme la tablette de Lenovo, celle de Qooq ou encore l’Archos ChefPad.

