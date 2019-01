CES 2019 : Ledger Nano X, la version Bluetooth du wallet crypto dévoilée

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Ledger est l’une des plus belles réussites françaises dans le monde des crypto-monnaies. Fondée en 2014 par Eric Larchevêque, celle-ci a d’abord mis au point un excellent portefeuille de stockage de crypto-monnaies qui a été écoulé à plus de 1,5 million d’unités à travers le monde. Une seconde version équipée d’un écran tactile (Ledger Blue) a ensuite été officialisée.

Aujourd’hui, la société française lève le voile sur le Nano X, une version sans fil (Bluetooth) de son wallet crypto. Ledger en profite également pour dévoiler une application mobile de son interface web Ledger Live, qui permet de gérer son portefeuille en toute simplicité depuis un smartphone.

Ledger Nano X, le nouvel incontournable

Ledger profite du CES 2019 pour officialiser le lancement du Ledger Nano X, un portefeuille crypto qui se présente comme le digne successeur du Nano S. Ce dernier s’était déjà imposé comme la référence pour le stockage de crypto-monnaies sur le marché, et cette évolution devrait lui permettre de se démocratiser encore davantage. Les deux petits « manques » sur le premier hardware wallet ont finalement été comblés dans ce Ledger Nano S :

Ledger Nano X intègre le Bluetooth. L’ancienne version du portefeuille de stockage devait obligatoirement être reliée à un ordinateur par un câble USB. C’est depuis ce dernier qu’il fallait ensuite se connecter sur l’interface Ledger Live pour pouvoir gérer ses différentes crypto-monnaies. Avec le Bluetooth, il est maintenant possible de contrôler le nouveau Ledger Nano X sans fil, et via une application mobile.

L’application mobile est le deuxième gros point fort de cette nouvelle version. En effet, jusqu’à présent il fallait se connecter sur une interface Ledger Live pour gérer son portefeuille de crypto-monnaies. Désormais, tout cela peut se faire depuis une application mobile bien plus intuitive, ce qui devrait encore favoriser la démocratisation du produit. C’est la suite logique du Ledger Live desktop, avec les mêmes fonctionnalités. La nouvelle application Ledger Live pour mobile sera disponible sur iOS et Android à partir du 28 janvier 2019.

Le Bluetooth reste parfaitement sécurisé

Parmi les autres avantages de ce nouveau Ledger Nano X, on apprend qu’il a la capacité de gérer jusqu’à 100 crypto-monnaies différentes – contre seulement 18 pour l’ancienne version. Le Ledger Blue, une version du portefeuille avec un grand écran tactile (mais beaucoup plus chère) en intégrait seulement 30 différentes. Dans les trois cas, on peut stocker les devises électroniques les plus populaires comme le Bitcoin, l’Ethereum, le Ripple, le Litecoin, le Bitcoin Cash, l’EOS ou encore le Stellar Lumen.

A noter que l’écran sur le nouveau Ledger Nano X est aussi un peu plus grand que celui sur l’ancien Nano S, bien que le design global reste assez similaire. Le Nano S n’est cependant pas (encore) rayé de la carte chez Ledger et il voit même son tarif baisser à 59€ seulement, contre 99€ auparavant.

Le stockage de crypto-monnaies est toujours un sujet sensible. En effet, la nature même des crypto-monnaies qui sont anonymes et dont les transactions sont irréversibles peuvent impliquer des dégâts massifs en cas de piratage. Le fondateur de Ledger, Eric Larchevêque, a cependant affirmé que le nouveau Nano X était aussi sécurisé que son prédécesseur, le Nano S. Pour rappel, les clés privées qui attestent de la propriété des fonds ne quittent jamais le boitier hardware, même en cas de transmission avec le Bluetooth.

Le nouveau Ledger Nano X apporte une vraie amélioration de l’expérience avec cette intégration du Bluetooth. Pour ceux qui ne veulent pas emporter en permanence avec eux leur ordinateur et leur câble USB, c’est une excellente solution sécurisée qui se présente. Au niveau du prix, le Ledger Nano X est disponible pour 119€, soit seulement 20€ de plus que le précédent modèle quand il était encore à 99€. Cela reste très abordable, et cela permet d’assurer la sécurité et la gestion de ses fonds en toute simplicité.

