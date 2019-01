CES 2019 : LG donne les premières informations sur ses téléviseurs

Une carte alléchante sans les prix…

Nous sommes désormais à moins d’une semaine du Consumer Electronics Show (CES) 2019 à Las Vegas. La grande messe technologique est le rendez-vous de l’innovation et des paris pour les entreprises. Bien sûr, une partie du rendez-vous sert à montrer le futur avec des prototypes, mais on y découvre aussi souvent les produits qui arriveront dans la foulée sur le marché.

C’est sans doute dans cette catégorie que vont se ranger les nouveaux équipements de LG. Dans un communiqué de presse, l’entreprise a dessiné les grandes lignes de sa future gamme de téléviseurs. On aura donc le droit à des produits essentiellement OLED. Quatre modèles sont déjà annoncés au programme : C9, E9, W9 et Z9. Plus la lettre est loin dans l’alphabet, plus l’appareil sera cher.

Le bond technologique pour LG

Le premier aspect qui importe réellement dans les annonces du côté de LG, c’est que l’entreprise veut mettre l’accent sur plusieurs aspects en particulier : assistant vocal Alexa, HDMI 2.1, deep learning et même 8 K.

Et oui ! LG compte lancer des téléviseurs dotés de 33 millions de pixels. Un des deux sera un LCD de 75 pouces. L’autre un OLED de 88 pouces. Si vous êtes comme nous, vous n’avez pas envie de savoir le prix de ce dernier pour l’instant.

Du côté technologique, ce sera la seconde génération de son processeur α (Alpha) 9. Il sera appuyé par un algorithme de deep learning afin d’obtenir un meilleur rendu visuel et surtout une vraie mise à l’échelle. La puce qui fait la fierté de l’entreprise sera aussi capable d’adapter le contraste en fonction de l’éclairage.

Côté son, le rendu sera lui intelligent et modifié selon l’emplacement de la télévision dans votre pièce et le type de contenu. On trouvera aussi Google Assistant et Alexa sur les appareils. Le HDMI 2.1 permet la 4K à 120 Hz, la 8K à 60 Hz.

Source