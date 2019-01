CES 2019 : Samsung lance le Notebook Odyssey, un laptop pour le gaming

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

À l’occasion du CES qui se déroule actuellement à Las Vegas, le coréen Samsung a dévoilé un ordinateur portable qui se présente comme un concurrent direct de certains modèles conçus par Alienware.

Samsung concurrence directement les constructeurs d’ordinateurs portables gaming

En effet, le Notebook Odyssey se tourne clairement vers les gamers, une cible qui pourra être séduite par la robustesse des capacités de l’appareil.

Concernant sa fiche technique, l’appareil est doté d’un processeur Intel Core i7 de 8e génération, dont le modèle n’a pas été communiqué par Samsung. Néanmoins, l’on peut supposer qu’il s’agit certainement du i7-8850H. D’autre part, le Notebook Odyssey embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080, SSD de 256 Go ainsi qu’un disque dur de 1 To, le tout pour une batterie de 54 Wh.

De plus, l’ordinateur gaming de Samsung dispose d’un écran de 15,6 pouces pour 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En termes de connectique, un port USB-C, trois ports USB-A et un port HDMI sont de la partie, mais aussi des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Young Gyoo Choi, vice-président senior de la PC business team déclare au sujet du laptop : « Le tout nouvel ordinateur portable de Samsung garantit que les utilisateurs n’auront plus jamais à faire de compromis pour vivre les jeux les meilleurs et les plus intenses sur leur appareil informatique mobile ».

Lors de l’annonce officielle, Samsung a déclaré que le Notebook Odyssey serait dévoilé au début de l’année en cours. Les ventes commenceront aux États-Unis, puis en Corée et en Chine. D’autres pays ont été choisis par la marque coréenne, mais elle n’a pas précisé lesquels, si bien que l’on ne sait pas si les utilisateurs français pourront profiter du laptop gaming de la marque.

Quant au prix de l’appareil, il n’a pas été communiqué non plus par le constructeur.

Si le CES ne fait que débuter, Samsung a déjà fait de nombreuses annonces concernant ses innovations, à l’exemple de celles concernant les écrans de ses téléviseurs.