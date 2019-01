CES 2019 : Samsung dévoile son premier écran Micro LED 4K

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Comme chaque année, Samsung a profité du CES pour présenter un nouvel écran qui démontre les ambitions dont il continue de faire preuve en la matière. En 2018, le constructeur coréen avait déjà dévoilé The Wall, un écran 4K de 146 pouces de diagonales. Une fois de plus, Samsung dévoile une technologie qui semble prometteuse, mais qui ne sera pas accessible avant l’année 2020.

Samsung rappelle ses ambitions dans le secteur des écrans

Cette année, The Wall de Samsung fait donc la taille non négligeable de 219 pouces tout en exploitant la 4K. L’entreprise dévoile également un autre écran de 75 pouces avec la même technologie, un dispositif que les utilisateurs auront plus de facilité à imaginer directement dans leur salon lorsque la commercialisation sera d’actualité.

Il est important de rappeler le caractère modulaire de ce dispositif, ce qui signifie que des dalles supplémentaires -et sans bordures- peuvent être ajoutées à l’écran d’origine afin d’agrandir sa taille initiale. Pour se faire, Samsung exploite une intelligence artificielle déjà présente dans les impressionnantes TV 8K QLED que la firme avait dévoilées il y a quelques mois. De fait, aucune bordure n’apparaît entre les différentes dalles, ce qui laisse entrevoir l’immense potentielle d’une telle technologie, et de la taille que pourront avoir ces écrans.

Quant à l’écran en question, il exploite des Micro LED auto-émissives avec des puces LED qui produisent leur propre lumière, contrairement aux écrans LCD traditionnels, qui sont équipés d’un simple panneau LED. L’autre avantage de la technologie Micro LED est également le fait qu’elle exploite beaucoup moins d’énergie, ce qui signifie logiquement qu’elle pourrait être moins coûteuse à fabriquer, du moins à long terme.

Pour l’instant, aucune date et aucun prix n’ont été communiqués concernant les écrans de 75 et 219 pouces, si ce n’est l’évocation de l’année 2020. Lors du CES, Samsung a également indiqué que ses nouvelles smart TV seraient compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, si bien que les utilisateurs pourront commander leur téléviseur avec leur voix.